Der Landesverband Sexuelle Gesundheit warnt vor zu wenig Aufklärung auf dem Land. Wie es besser gehen kann, zeigt ein Projekt in Goslar.

Der Landesverband Sexuelle Gesundheit warnt vor zu wenig Aufklärung auf dem Land. Wie es besser gehen kann, zeigt ein Projekt in Goslar. Hannover - Mehr junge Menschen in ländlichen Gebieten stecken sich mit Aids an.

Davor warnt der Landesverband Sexuelle Gesundheit Niedersachsen mit Verweis auf geschätzte Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Zu Infektionen komme es vor allem bei Männern, die Sex mit Männern haben, sowie im Drogenmilieu, teilte der Verband mit, der früher Aidshilfe hieß. Es brauche mehr Aufklärung zu sexuell übertragbaren Infektionen bei jungen Menschen auf dem Land, forderte der Verband. Zwar sei Niedersachsen ein Flächenland, doch "Angebote zur sexuellen Gesundheit dürfen keine Frage des Wohnorts oder zufälligen Engagements einzelner Träger sein", sagte Verbands-Geschäftsführerin, Christin Engelbrecht.

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"Alle Menschen sollten wissen, dass HIV bei einer erfolgreichen antiretroviralen Therapie nicht mehr übertragbar ist. "Ein Meilenstein und ein Vorbild für ganz Niedersachsen sei das Projekt Checkpoint Plus in Goslar, sagte Engelbrecht. Einmal im Monat komme dort ein Arzt aus Wolfsburg zur lokalen Aidshilfe und biete Beratungen und Tests an. Doch nicht nur das: Betroffene würden auch behandelt und geimpft.