Wegen exzessivem Trinken mussten 2025 mehr Kinder und Jugendliche in Kliniken behandelt werden. Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK. Ein jahrelanger Trend kehrt sich damit um.

Wegen exzessivem Trinken mussten 2025 mehr Kinder und Jugendliche in Kliniken behandelt werden. Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK. Ein jahrelanger Trend kehrt sich damit um.

Bremen - Mit einer Alkoholvergiftung mussten im vergangenen Jahr erstmals seit Langem wieder deutlich mehr Kinder und Jugendliche in Bremen in einem Krankenhaus behandelt werden. Das meldet die Krankenkasse DAK-Gesundheit nach einer Auswertung von Zahlen des Statistischen Landesamtes. Demnach wurden 2025 insgesamt 59 Klinikbehandlungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren nach sogenanntem Rauschtrinken registriert – das sind knapp 34 Prozent mehr als noch 2024. Damals waren es 44 Fälle.

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"Damit hat sich der bisherige positive Trend umgekehrt", teilte die Krankenkasse mit. Zuvor waren die Zahlen zum Rauschtrinken unter Kindern und Jugendlichen in Bremen sechs Jahre in Folge gesunken. Auch in Schleswig-Holstein wurden nach Rauschtrinken mehr Klinikbehandlungen bei Kindern und Jugendlichen registriert. Zahlen für Niedersachsen liegen bislang nicht vor.