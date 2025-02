Mehr Karten, mehr Gebühren: Bayern-Fans im Dilemma bei der Klub-WM

Die FIFA bietet für die K.o.-Runde der Klub-WM günstigere Tickets an, doch Fans des FC Bayern, die zuvor teure Karten gekauft hatten, müssen bei einem Wechsel hohe Stornogebühren zahlen.

Die FIFA hat für die K.o.-Runde der Klub-WM nachträglich etwas günstigere Tickets in den Verkauf gegeben - für die Fans des FC Bayern mit einem Haken: Denn wer zuvor die teuren Karten gekauft hatte, bleibt bei einem Wechsel auf hohe Stornogebühren sitzen. Bayern München hatte seinen Fans im Dezember die Tickets für seine potenziellen K.o.-Spiele verkauft. Damals gab es zwei Kategorien für die Spiele: Die 'günstige' Kategorie: Die vier K.o.-Spiele sollten hier zusammen in Summe 1.

773 US-Dollar (derzeit 1.720 Euro*) kosten. 892 Dollar (865 Euro) entfielen davon auf das Finale.Die teure Kategorie: 3.936 US-Dollar (3.816 Euro) waren hier für die vier K.o.-Spiele zusammen fällig, das Finale kostete 2.230 US-Dollar (2.162 Euro). Die Karten konnten die Fans über den FC Bayern zunächst als Option buchen. Sie erhalten diese Tickets nur dann, wenn der Klub auch die jeweilige Runde erreicht. Bezahlt werden mussten sie trotzdem. Die Bayern hatten dann vermeintlich gute Nachrichten für ihre Fans: Der Klub schrieb seinen Fans am 31. Januar, dass die FIFA in jedem K.o.-Spiel 500 günstigere Karten zur Verfügung stelle. Das Finale gebe es nun beispielsweise für 300 US-Dollar (290 Euro) statt für zuvor 892 US-Dollar (865 Euro) oder 2.230 US-Dollar (2.162 Euro). Auch in den anderen K.o.-Runden sollte es günstigere Karten geben als bisher. Wer eine günstigere Karte bekommt, könne die teuren Tickets stornieren. Was zumindest etwas besser klang als vorher, hatte für die Bayern-Fans einen teuren Haken. *alle Preise in Euro beziehen sich auf Umrechnungskurse vom 11. Februar 2025 Kartenpreise Klub-WM für Bayern-Fans (in US-Dollar)SpielKat. 1Kat. 2Kat.3Auckland City10745-Boca Juniors16176-Benfica10745-Achtelfinale2147650Viertelfinale49727990Halbfinale995526140Endspiel2.230892300 Wechsel auf günstigere Karten? Dreistellige Stornogebühren als Folge Denn die FIFA erhebt 10 Prozent Stornogebühr beim Wechsel der Karten. Bei der zuvor günstigen Kategorie in den vier Spielen der K.o.-Runde für zusammengerechnet 1.773 US-Dollar (1.720 Euro) bleiben die Fans auf mehr als 170 Euro Stornogebühren sitzen. Bekamen Fans nur die teure Kategorie, sind bei den Ticketpreisen von zusammengerechnet 3.936 US-Dollar (3.816 Euro) sogar mehr als 380 Euro Stornogebühren fällig, um auf die günstigeren Karten zu wechseln. Der Sportschau liegen mehrere Rechnungen von Bayern-Fans vor. In einem Fall führte die Stornierung einer Bestellung von drei Finalkarten für je 892 US-Dollar (861 Euro) zum Gesamtpreis von 2.676 US-Dollar (2.582 Euro) zu einer Gebühr von insgesamt 267,60 US-Dollar (258 Euro). Ein anderer Fan bestellte je eine Karte für Achtel-, Viertel und Halbfinale für zusammen 881 US-Dollar (850 Euro) und wollte dann auf die günstigeren Tickets wechseln - 88,10 US-Dollar (85 Euro) Stornogebühr waren die Folge. Ein entscheidender Punkt: Diese Bearbeitungskosten sind auch dann verloren, wenn die Bayern die jeweiligen K.o.-Runden verpassen sollten. Denn die Karten sind das Kontingent des jeweiligen Klubs. Bei einem Ausscheiden storniert die FIFA die optionalen Karten der Fans für die folgenden Runden, der Kauf wird rückgängig gemacht. Die Kosten für die Gebühren entstehen nun aber schon bei einem Wechsel von den teuren auf die nicht ganz so teuren Optionskarten, dieses Geld landet unabhängig vom sportlichen Ausgang bei der FIFA. Fanvertreter: 'Es ist ein Witz' 'Die FIFA hat uns heiße Luft verkauft', sagt Matthias Hentschel, Vorsitzender des Club Nr. 12, dem Dachverband der aktiven Bayern-Fans. 'Günstigere Tickets anzubieten, war ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Karten immer noch zu teuer sind. Es ist aber ein Witz, dass diese Stornokosten einen großen Teil der Differenz wieder zur FIFA wandern lassen.' Hentschel gehört zum Kreis der Allesfahrer - das sind Fans, die unbedingt sämtliche Spiele ihres Klubs sehen wollen, ob in der Bundesliga, im DFB-Pokal, der Champions League oder nun bei der Klub-WM. 'Die Kosten für dieses Turnier sind ohnehin sehr hoch', sagt Hentschel. Neben mehreren Wochen Freizeit gehe viel Geld für Flüge und Unterkünfte in den USA drauf, sagte Hentschel. Die drei Gruppenspiele absolvieren die Bayern in Cincinnati, Miami und Charlotte. Halbfinale und Finale finden in New Jersey statt. FIFA: 'Wollen mit Rückgabe Flexibilität gewährleisten' Eine Anfrage der Sportschau, warum Bearbeitungsgebühren in dieser Höhe erhoben werden und ob es möglicherweise Pläne gibt, doch noch von ihnen abzusehen, kommentierte die FIFA nicht. In den Vertragsbedingungen beim Verkauf der Tickets wird auf eine Rückgabemöglichkeit hingewiesen, um für die Fans 'Flexibilität zu gewährleisten', wie es in dem Dokument heißt. Auf die Gebühr von 10 Prozent wird darin hingewiesen. Technisch erfolgt im Fall der Bayern-Fans nach der Rückgabe der Kauf anderer Tickets. Aus Sicht der FIFA wird zudem ein höchst attraktives Produkt verkauf





sportschau / 🏆 4. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FIFA Klub-Weltmeisterschaft FC Bayern München Tickets Stornogebühren Fans Sport

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern: DAS gibt es bei Bayern fast nie – Fans verwundertÜberraschend! Das gibt es beim FC Bayern fast nie!

Weiterlesen »

0:5-Niederlage gegen Bayern: »Eine große Scheißsaison« – Hoffenheim-Profi Kramarić schießt gegen eigenen KlubMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

0:5-Niederlage gegen Bayern: »Eine große Scheißsaison« – Hoffenheim-Profi Kramarić schießt gegen eigenen KlubMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Joshua Kimmich: Sein Vertrag läuft aus – Top-Klub hat sich erneut bei Bayern gemeldetDie Verhandlungen zwischen Bayern und Joshua Kimmich laufen, während sich ein weiterer Top-Klub wiederholt bezüglich eines Transfers gemeldet hat.

Weiterlesen »

Klub-WM: Fifa verlangt Wucher-Preise für Spiele von Bayern und DortmundDie Ticketpreise für die Klub-WM in den USA sind enorm, auch für Fans von Bayern München und Borussia Dortmund, die tief in die Tasche greifen müssen.

Weiterlesen »

Knallharte Söder-Kritik an Bayern-Star – Klub reagiert umgehendBayerns Ministerpräsident Söder verfolgt den Fußball intensiv. Dem Nürnberg-Fan gefällt beim FC Bayern Trainer Kompany, ein Nationalspieler ist für ihn „ein bisschen Chancentod“.

Weiterlesen »