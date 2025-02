Mehr Schutz vor sexueller Gewalt: Wissenschaftlerin fordert höhere Präsenz von K.-o.-Tropfen-Tests

Wissenschaftlerin Charlotte Förster fordert mehr Aufklärung und bessere Versorgung für potenzielle Opfer von sexueller Gewalt, insbesondere im Zusammenhang mit K.-o.-Tropfen. Sie plädiert für kostenlose und schnelle Tests wie in Frankreich geplant.

Wissenschaftlerin Charlotte Förster fordert mehr Schutz vor sexueller Gewalt, insbesondere im Zusammenhang mit K.-o.-Tropfen. Sie betont die Notwendigkeit von Aufklärung und einer besseren Versorgung für potenzielle Opfer. Ähnlich wie in Frankreich geplant, sollten auch in Deutschland entsprechende Tests kostenlos und schnell verfügbar sein. Förster argumentiert, dass es insgesamt mehr und effektivere Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Gewalt braucht, auch im häuslichen Bereich.

Sie äußert Bedenken, da K.-o.-Tropfen nicht nur in öffentlichen Veranstaltungsorten, sondern auch in privaten Haushalten missbraucht werden können. Der Fall von Gisèle Pelicot in Frankreich, die von ihrem Ehemann mit Medikamenten betäubt und missbraucht wurde, verdeutlicht diese Gefahr. In Sachsen wurden im Jahr 2023 60 Straftaten im Zusammenhang mit K.-o.-Tropfen registriert, ein Anstieg gegenüber den Vorjahren. Das Landeskriminalamt Sachsen betont jedoch, dass es ein großes Dunkelfeld gebe, da viele Opfer aufgrund von Scham und Hemmungen keine Anzeige erstatten. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht bei Veranstaltungen und empfiehlt, Getränke nie unbeaufsichtigt zu lassen, nur original verschlossene Getränke anzunehmen und auf Veränderungen im Geschmack oder Geruch zu achten. Bei Verdacht auf K.-o.-Tropfen sollten umgehend Polizei und Rettungsdienst gerufen werden. Die Polizei appelliert auch an die gegenseitige Aufmerksamkeit und das Achtsamkeit auf ungewöhnliche Verhaltensweisen in der Gruppe.





