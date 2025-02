Mehrarbeit von Lehrkräften: OVG zahlt Grundschulrektor Ausgleich, Klage anderer Lehrkräfte scheitert

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat einem Grundschulrektor rund 31.000 Euro für über geleistete Arbeitszeiten zugesprochen. Die Klage einer anderen Grundschulrektorin scheiterte jedoch mangels vollständiger Aufzeichnungen. Das Gericht stellte fest, dass eine strukturelle Zuvielarbeit im Grundschulbereich besteht und das Kultusministerium die Ergebnisse eines Expertengremiums zur Arbeitszeitanalyse zu eigen gemacht hat, jedoch keine wirksamen Maßnahmen zur Entlastung der Lehrer ergriffen hat.

Arbeitgeber, die Lehrer innen und Lehrer dauerhaft mehr als vereinbart arbeiten lassen, müssen dafür einen finanziellen Ausgleich leisten. Allerdings müssen die Lehrkräfte ihre Arbeitszeit en dafür genau dokumentiert haben. Die Lüneburger Richter sprachen einem früheren Grundschulrektor rund 31.000 Euro zu, wiesen die Klage einer Grundschulrektorin dagegen »mangels entsprechender Aufzeichnungen« über zu viel geleistete Arbeitsstunden ab.

Grundsätzlich dürfen Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr als acht Stunden pro Werktag arbeiten; eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden ist zwar möglich, aber nur dann, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen ein Ausgleich auf durchschnittlich acht Stunden täglich erfolgt. Alles, was darüber hinausgeht, nennt sich Überstunden. Ein vom Niedersächsischen Kultusministerium eingesetztes Expertengremium zur Arbeitszeitanalyse hatte die Studiendaten als »valide und repräsentativ« bewertet und für den Grundschulbereich eine strukturelle Zuvielarbeit angenommen. Der Grundschulrektor legte zudem eigene Aufzeichnungen über seine geleistete Arbeit vor. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) urteilte, dass der Pädagoge von November 2017 bis einschließlich Juli 2022 zu viele Stunden gearbeitet hat. Er habe deswegen Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich in Höhe von rund 31.000 Euro. Seine individuelle wöchentliche Mehrarbeit betrage fünf Stunden und 48 Minuten. Der Schulrektor hatte acht Stunden und 42 Minuten geltend gemacht. Dies sei nach den Wertungen des Expertengremiums teilweise aber auf Organisationsdefizite oder ein »überobligatorisches Engagement« zurückzuführen. Das Kultusministerium habe sich die Ergebnisse des Expertengremiums zu eigen gemacht, für den Grundschulrektor aber keine wirksamen Maßnahmen zur Entlastung veranlasst, stellte das OVG fest. Die Klage der Grundschulrektorin hatte dagegen keinen Erfolg. Sie hatte den Richterinnen und Richtern ihre Mehrarbeit nicht lückenlos belegen können





