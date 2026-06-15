Mehrere Beamte in Hannover vorläufig suspendiert - Disziplinarverfahren wegen schwerer Vorwürfe

In der Polizeidirektion Hannover wurden vier Beamte vorläufig vom Dienst genommen und gegen zwei weitere Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Präsidentin betont Transparenz und die Wahrung der Unschuldsvermutung, während ein früherer Fall in Emsland ebenfalls für Aufsehen sorgt.

In den vergangenen Tagen hat ein schwerwiegender Vorfall die Polizei direktion Hannover erschüttert. Vier Dienstmitglieder, darunter drei männliche Polizei beamte und eine Polizistin, wurden vorläufig von ihren Aufgaben entbunden.

Zusätzlich wurde das Disziplinarverfahren gegen zwei weitere Kolleginnen eingeleitet, die daraufhin in andere Dienstbereiche versetzt wurden. Die zuständige Behörde hält die Ermittlungsunterlagen derzeit unter Verschluss und gibt aus Gründen der taktischen Vorgehensweise sowie wegen rechtlicher Bestimmungen keine weiterführenden Informationen preis. Die Situation hat nicht nur innerhalb der Dienststelle für Aufsehen gesorgt, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die internen Kontrollmechanismen und die Transparenz der Polizeiarbeit in Niedersachsen.

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten äußerte sich zu den Vorgängen und betonte die Bedeutung des Vertrauens der Bevölkerung in die Polizei. Sie wies darauf hin, dass die Vorwürfe die Integrität der gesamten Behörde infrage stellen und dass im Falle einer Bestätigung nicht nur ein möglicher Rechtsverstoß, sondern auch ein Verstoß gegen die ethischen Grundsätze vorliege, nach denen die Polizei täglich handelt.

Die Präsidentin hob hervor, dass die Dienststelle konsequent und transparent vorgehen werde, um mögliche rechtliche und disziplinarrechtliche Maßnahmen zu ergreifen und den öffentlichen Glauben an die Unabhängigkeit und Fairness der Polizeiarbeit zu sichern. Gleichzeitig sei die Unschuldsvermutung bis zum Abschluss der Untersuchungen uneingeschränkt zu wahren. Erst drei Wochen zuvor war die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, suspendiert worden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft ihr in diesem Zusammenhang ein Fehlverhalten im Amt vor.

Konkret geht es um den Vorwurf, dass sie einen mutmaßlichen Fall sexueller Belästigung durch einen ihr unterstellten Beamten nach einer privaten Feier nicht ausreichend verfolgt habe. Gegen den betreffenden Beamten werde wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung ermittelt. Ein direkter Zusammenhang zwischen diesem Vorgang und den aktuellen Ermittlungen in Hannover sei bislang nicht nachgewiesen. Für alle betroffenen Personen gelte jedoch nach wie vor die gesetzliche Unschuldsvermutung.

Die Vorgänge verdeutlichen die Notwendigkeit einer konsequenten internen Aufsicht und die Herausforderung, das Vertrauen der Bevölkerung in den Polizeidienst langfristig zu erhalten





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