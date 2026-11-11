Mehrere europäische Schulen erhalten Bombendrohungen

In mehreren europäischen Ländern befanden sich Schulen im Fokus von Bombendrohungen. Die Behörden prüfen die Anschläge, während Experten auf mögliche Cyberangriffe hinweisen.

Mehrere europäische Schulen haben jüngst Bombendrohung en erhalten, was die Behörden zum sofortigen Start von Untersuchungen veranlasst hat. Der italienische Bildungsminister Giuseppe Valditara gab bekannt, dass rund 300 Schulen von solchen Schreiben betroffen seien und betonte die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben.

Ausmaß der Vorfälle in Italien und darüber hinaus

Die Vorfälle erstrecken sich auf ganz Italien, aber auch auf Nordirland, Schottland und Irland. In Nordirland hat die Polizei bereits erhaltenen E-Mails von Tausenden Schulen untersucht, während in Schottland Evakuierungen aufgrund der Drohungen eingeleitet wurden. RTÉ in Irland musste seine Sendeplätzen stundenweise evakuieren, was zu Störungen in TV- und Radioprogrammen führte.

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Behördenmeinungen und mögliche Hintergründe

Die Sicherheitsbehörden haben bislang keine konkreten Angaben zu den Hintergründen der Drohungen gemacht. Valditara deutete jedoch an, dass es sich wahrscheinlich um einen Cyberangriff und nicht um eine reale Gefahr handeln dürfe, wobei er die Zusammenhänge unfertig warf. Die nordirische Bildungsbehörde erwähnte, dass es bereits im Monat davor ähnliche Vorfälle gegeben habe, jedoch keine ernsthaften Bedrohungen abgewiesen

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Reaktionen der Polizeibehörden und Evakuierungen

Die Polizei in Nordirland leitete Untersuchungen ein, nachdem Hunderte Schulen E‑Mails erhielten. In Schottland betrachten die Beamten die Drohungen jedoch als Falschmeldungen und benötigen keine massiven Evakuierungen. Dennoch wurden zahlreiche Schülerinnen und Schüler evakuiert, wenn auch ohne konkrete Sprengsätze zu finden. Spezialisten haben bei allen Überprüfungen keine Sprengsätze entdeckt.

Folgen für die Bildungslandschaft in Europa

Die Vorfälle haben weitreichende Konsequenzen für die betroffenen Schulsysteme. Evakuierungen, Unterbrechungen von Unterricht und Mediendiensten sowie die laufende Ermittlung stellen einen erhöhten Sicherheitsdruck dar. Bislang ist noch nicht klar, wer die Angreifer sind oder ob die Drohungen miteinander verknüpft sind. Weitere Untersuchungen sind in vollem Gange, um die Lage zu entschärfen und die Sicherheit zu gewährleisten.