Glatte Straßen sorgen in Schleswig-Holstein für Probleme. Neben mehreren Glätteunfällen gibt es in Elmshorn einen Auffahrunfall. Ob dieser mit den Straßenverhältnissen zusammenhängt, ist noch unklar.

Glatte Straßen sorgen in Schleswig-Holstein für Probleme. Neben mehreren Glätteunfälle n gibt es in Elmshorn einen Auffahrunfall. Ob dieser mit den Straßenverhältnissen zusammenhängt, ist noch unklar.

Glückstadt/Pinneberg/Elmshorn - Glatte Straßen haben in der Nacht in Schleswig-Holstein zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. In Glückstadt und Pinneberg kamen jeweils alleinbeteiligte Autos von der Fahrbahn ab und prallten gegen Leitplanken, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Es entstand lediglich Schaden an den Leitplanken.

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Auf der Autobahn 23 kam zwischen Almdorf und Heide in Fahrtrichtung Norden ebenfalls ein alleinbeteiligtes Auto von der Fahrbahn ab. Der Einsatz ist bisher nicht beendet, Angaben zu möglichen Verletzten lagen daher bislang nicht vor. In Elmshorn ereignete sich ein Auffahrunfall. Ob dieser auf die Glätte zurückzuführen war und ob Menschen verletzt wurden, war zunächst ebenfalls unklar.