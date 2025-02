Mehrere Hundert Menschen demonstrieren in Thüringen für Klimaschutz

In Thüringen haben mehrere hundert Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Aktionen in Thüringen waren Teil bundesweiter Proteste, die von der Initiative Fridays for Future initiiert wurden und von Umweltverbänden unterstützt wurden.

Mehrere Hundert Menschen demonstrierten in Thüringen für mehr Klimaschutz kurz vor der Bundestagswahl . In Jena beteiligten sich nach Polizeiangaben bis zu 450 Menschen an einer Demonstration, in Erfurt versammelten sich zwischen 250 und 300 Menschen vor dem Hauptbahnhof, um anschließend durch die Innenstadt zu ziehen. Die Aktionen in Thüringen waren Teil bundesweiter Proteste, die von der Initiative Fridays for Future initiiert wurden und von Umweltverbänden unterstützt wurden.

Die Bundestagswahl am 23. Februar sei entscheidend für die Klimapolitik der nächsten Jahre, hatte der Erfurter Ableger von Fridays for Future in seinem Protestaufruf betont. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz müssten für alle Menschen Hand in Hand gehen. 'Rückwärtsgewandte Energiepolitik und das Streben nach schnellem Profit durch die Unterstützung von Großkonzernen dürfen nicht unsere Zukunft bestimmen', hieß es in dem Aufruf.Das Thema Klimaschutz spielt bisher im Wahlkampf eine eher untergeordnete Rolle. Es wird vom Thema Migration bestimmt. Zu Beginn des Jahres hatte Fridays for Future Forderungen für Deutschland aufgestellt. Darin verlangen sie die Klimaneutralität sowie den Gasausstieg bis 2035, eine Besteuerung von 'Superreichen' und fossilen Unternehmen sowie jährlich 300.000 Jobs für die Klimawende.





