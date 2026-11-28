Bundesweit dürfen Böller nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen gezündet werden. Darüber hinaus setzen einige Kommunen auch auf eigene Verbotszonen zum Jahreswechsel.

Bundesweit dürfen Böller nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen gezündet werden. Darüber hinaus setzen einige Kommunen auch auf eigene Verbotszonen zum Jahreswechsel.

Stuttgart - In Baden-Württemberg setzen mehrere Kommunen auf eigene Böllerverbotszonen zum Jahreswechsel. So haben beispielsweise Stuttgart, Karlsruhe und Heilbronn eigene Vorschriften für Bereiche in der Innenstadt geschaffen, wie die Kommunen auf Nachfrage mitteilten. In Karlsruhe ist etwa der Schlossplatz bereits seit 2019/2020 böllerfrei, seit dem Folgejahr auch der Marktplatz. In Stuttgart wird es demnach auch in diesem Jahr in der Stuttgarter Innenstadt ein Böllerverbot geben.

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Der Gemeindetag verweist auf eine Erhebung der Regierungspräsidien bei den Orts- und Kreispolizeibehörden, wonach es zu Silvester 2025 in 62 Städten und Gemeinden Feuerwerksverbotszonen gab. Landesweit seien dagegen mindestens 59 Verstöße festgestellt worden. Das Abbrennen von Feuerwerk ist nach Vorgaben des Bundes grundsätzlich nur an Silvester und Neujahr erlaubt. In vielen Städten gilt zusätzlich die zeitliche Einschränkung, dass an Silvester erst ab 18.00 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 7.00 Uhr geböllert werden darf.