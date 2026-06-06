Mehrere Menschen bei Schießerei in der Nähe des 'Old West End Festival' in Toledo verletzt

Die Polizei fahndet nach dem oder den Verdächtigen und bittet die Bevölkerung, den Bereich um die Delaware Avenue und die Robinwood Avenue zu meiden.

Am Samstagabend kam es in der Nähe des ' Old West End Festival ' in Toledo , Ohio, zu einer Schießerei , bei der mehrere Menschen verletzt wurden. Die Polizei fahndet nach dem oder den Verdächtigen und bittet die Bevölkerung, den Bereich um die Delaware Avenue und die Robinwood Avenue zu meiden.

Das Festival ist eine zweitägige Veranstaltung im historischen Viertel von Toledo, die Live-Musik, Essensstände, Hausbesichtigungen und Einkaufsmöglichkeiten bietet. Ein 14-sekündiges Video, das unter dem Hashtag 'Toledo' auf der Plattform X geteilt wurde, soll die beängstigende Szene zeigen. Die Person, die das Video aufnimmt, rennt um ihr Leben, während im Hintergrund mehr als 15 Schüsse zu hören sind und Menschen in Panik weglaufen. Ob das Video tatsächlich vom 'Old West End Festival' stammt, ist unklar





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Schießerei Old West End Festival Toledo Verletzte Polizei Verdächtiger

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