Mehrere NFL-Teams verstärken sich: OBJ, Hall, Jennings und Co. im Fokus

Die NFL-Offseason 2026 bringt zahlreiche Transfers: Odell Beckham Jr. trainiert bei den Giants, Breece Hall verlängert bei den Jets, Jack Campbell bleibt bei den Lions, und Jauan Jennings wechselt zu den Vikings. Auch David Njoku, Dante Fowler und DJ Reader unterschreiben neue Verträge.

Die NFL -Offseason ist in vollem Gange, und mehrere Teams haben in den letzten Tagen bedeutende Personalentscheidungen getroffen. Besonders im Fokus steht Odell Beckham Jr., der offenbar vor einer Rückkehr zu den New York Giants steht.

Wie US-Reporter Jordan Schultz berichtet, wird der Wide Receiver an diesem Montag ein Workout bei den Giants absolvieren. Der Kontakt bestehe bereits seit Monaten, und beide Seiten seien an einer erneuten Zusammenarbeit interessiert. Die schwere Verletzung von Gunner Olszewski könnte die Tür für OBJ geöffnet haben, da die Giants Bedarf auf der Position des Wide Receivers haben. Beckham spielte bereits von 2014 bis 2018 für die Giants und feierte dort seine größten Erfolge, darunter 44 Receiving Touchdowns.

Insgesamt kommt der 33-Jährige auf 119 Regular-Season-Spiele und 59 Receiving Touchdowns sowie einen Super-Bowl-Sieg in seiner Karriere. Nun könnte er nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen wieder bei den Giants anheuern. Neben OBJ gab es auch bei anderen Teams wichtige Vertragsabschlüsse. Die Detroit Lions haben Linebacker Jack Campbell langfristig gebunden.

Der 25-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag über 81 Millionen US-Dollar, davon 51,5 Millionen garantiert. Campbell, der 2023 an Position 18 gedraftet wurde, entwickelte sich zu einer festen Größe in der Lions-Defense und wurde vergangene Saison in den Pro Bowl gewählt. Ebenfalls verlängert wurde Breece Hall bei den New York Jets. Der Running Back einigte sich auf einen Dreijahresvertrag über 45,75 Millionen US-Dollar, was ihm ein durchschnittliches Jahresgehalt von 15,25 Millionen beschert.

Damit ist Hall der drittbestbezahlte Running Back der NFL hinter Saquon Barkley und Christian McCaffrey. Hall erreichte in der vergangenen Saison erstmals über 1.000 Rushing Yards und wird das Backfield der Jets in den kommenden Jahren anführen. Auch auf dem Free-Agent-Markt gab es mehrere Transfers. Wide Receiver Jauan Jennings wechselt von den San Francisco 49ers zu den Minnesota Vikings.

Der 28-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag über 13 Millionen Dollar. Jennings, der 2020 in der siebten Runde gedraftet wurde, erspielte sich in den letzten zwei Jahren eine relevante Rolle und erzielte 2025 neun Touchdowns, einen Karrierebestwert. Er wird in Minneapolis die Receiver-Gruppe um Justin Jefferson und Jordan Addison verstärken. Tight End David Njoku hat sich den Los Angeles Chargers angeschlossen.

Der 29-Jährige, der neun Jahre bei den Cleveland Browns spielte, unterschrieb einen Einjahresvertrag über acht Millionen Dollar. Er wird Quarterback Justin Herbert und dem neuen Offensive Coordinator Mike McDaniel zusätzliche Optionen bieten. Die Seattle Seahawks verstärkten ihre Defense mit Edge Rusher Dante Fowler. Der 31-Jährige war zuvor bei mehreren NFC-Teams aktiv.

Ebenfalls bei den Giants: Defensive Tackle DJ Reader unterschrieb einen Zweijahresvertrag über 12,5 Millionen Dollar, um die Lücke nach dem Trade von Dexter Lawrence zu füllen. Reader spielte zuletzt bei den Detroit Lions. Diese Moves zeigen, dass die Teams ihre Kader für die kommende Saison gezielt verbessern, um in der NFL konkurrenzfähig zu sein





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