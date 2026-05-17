Die repräsentative Umfrage des Instituts YouGov zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen gegen eine Erhöhung der Diäten der Bundestagsabgeordneten stimmt. Die AfD-Anhänger sind am meisten gegen die Erhöhung, gefolgt von SPD- und CDU/CSU-Sympathisanten. Die Unionsfraktion hat sich noch nicht festgelegt, und die Grünen machen Druck, weil sie das Verhalten der Koalition als unverständlich bezeichnen.

Die Mehrheit der Deutschen sagt "Nein" zu mehr Geld für Parlamentarier! In einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov sprechen sich 85 Prozent gegen eine Erhöhung der Diäten der 630 Bundestagsabgeordneten in diesem Jahr aus.

Nur 7 Prozent halten eine Anhebung für richtig, 8 Prozent sind unentschlossen. BILD weiß: Schon beim Koalitionsfrühstück am 21. April war ein Stopp der Erhöhung diskutiert worden. Und: Damals soll die Zustimmung von Verweis auf internen Gesprächsbedarf abgelehnt haben, die Erhöhung auszusetzen.

Soll dies doch geschehen, müssen die Weichen ab kommenden Montag gestellt werden. Johannes Fechner (53), Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, hat hierfür einen Gesetzentwurf vorbereitet und zeigte sich "optimistisch", dass man es "rechtzeitig" schaffen werde. Die Unionsfraktion hat sich noch nicht festgelegt. Ein Sprecher zu BILD: "Die Gespräche werden kommende Woche fortgesetzt.

". Derweil berichten Insider von positiven Signalen. Nach den Gremiensitzungen (Montag/Dienstag) könnte es eine Einigung geben. Am Dienstag plant Kanzler (70, CDU) einen Besuch in der Fraktionssitzung der SPD.

Die Ergebnisse der YouGov-Umfrage belegen Widerstand über Parteigrenzen hinweg: Am größten ist die Ablehnung der Erhöhung unter AfD-Anhängern (93 Prozent). Bei SPD- und CDU/CSU-Sympathisanten sind es 87 bzw. 85 Prozent. Grünen , macht in BILD Druck. Es sei "in dieser Situation unverständlich, dass sich die Koalition noch nicht mal darauf einigen kann, ein klares Signal von Maß und Verantwortung an die Bürgerinnen und Bürger zu senden".

Mihalic macht klar: "Wenn die Koalition keinen Gesetzentwurf vorlegt, werden wir selbst eine entsprechende Initiative einbringen.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parliamentary Salaries German Bundestag Yougov Poll Afd-Supporters SPD-Supporters CDU/CSU-Supporters Greens Coalition Parliamentary Pay Parliamentary Wages Parliamentary Remuneration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nachrichten für den Norden: Diverse ThemenEinige der neuesten Nachrichten aus dem Norden, einschließlich Themen wie die Generalsanierung der Bahnstrecke Schwerin-Hamburg, der Vatertag im Norden, die Demo gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Hamburg, die Landtagswahl in MV, die Verwendung von Kunststoffverpackungen aus Agrarabfällen, die Kampf gegen die Aussterben von Kaltblütern, die Umfragewerte für die Landtagswahlen in MV, die Streitigkeiten im Buckelwal-Transport, die Entlastungspakete der Bundesregierung, der Tag der Pflegenden, die Ex-RAF-Terroristin in Verden, die Misshandlung von Patientinnen durch einen Arzt, die Prozesshandlungen um Raubüberfälle in Verden, die ME/CFS-Betroffenen in Deutschland, und die Verlängerung der Garantie für die PCK-Raffinerie bis Jahresende.

Read more »

„Die, die sehr viel haben“ sollen mehr bezahlen – wie sich die SPD in der Reformdebatte positioniertFraktionschef Matthias Miersch erklärt den Streit um die große Steuerreform und die Knackpunkte bei der Rente. Und was er über Jens Spahn denkt.

Read more »

Häkeln für die Umwelt: Warum die Deutschen für alles demonstrieren – nur nicht gegen die RegierungProtest gegen Badeverbot und Schnitzen für die Demokratie: Nennenswerte Demonstrationen, bei denen Politiker aufgefordert werden, ihre Wahlversprechen umzusetzen, gibt es nicht.

Read more »

Pflege in Deutschland: Die Bedeutung der pflegenden Angehörigen und die Kürzung der RentenbeiträgeDie Pflege in Deutschland ist ein wichtiges Thema, das die Bedeutung der pflegenden Angehörigen und die Kürzung der Rentenbeiträge für sie beleuchtet. Die Pflege ist harte Arbeit, die Millionen Menschen in Deutschland leisten, um Angehörige zu Hause zu pflegen. Die Bundesregierung hat jedoch beschlossen, die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige halbieren, was die finanzielle Situation dieser Menschen verschlechtert und die Bedeutung ihrer Arbeit gefährdet. Es ist wichtig, dass die Pflegeversicherung reformiert wird und dass die Sozialausgaben und die Gesundheitsversorgung verbessert werden, um die Pflegebedürftigen in Deutschland zu unterstützen.

Read more »