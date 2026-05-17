Mehrere Schüsse auf Kuriertransporter im Kauflandparkplatz

Ein Kurierdienst soll mehrere Pakete zur Gepäckprüfung geliefert haben, woraufhin offenbar mehrere Schüsse abgegeben wurden. Mehrere Menschen befanden sich im Bereich des Kauflandparkplatzes, als dies geschah. Zeugen werden gebeten, sich bei der Staatsanwaltschaft vor Ort zu melden.

Im Bereich des Kauflandparkplatz es an der Schweriner Straße wurden mehrere Schüsse auf einen Transporter eines Kurierdienst es abgegeben. Zahlreiche Menschen befanden sich im Areal, als dies passiert ist.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Informationen. Der Kurierdienst hatte mehrere Pakete zur Gepäckvizsgálung gebracht. Der genaue Schadensbetrag wurde noch nicht bekannt gegeben. Es gibt Verdächtige, die die Polizei sucht.

Zeugen, die Hinweise zum Schlage mortem geben können, werden gebeten, sich bei der Staatsanwaltschaft vor Ort zu melden





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