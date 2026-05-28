Mehrere Verletzte nach Kollision zweier Stadtbahnen in Hannover

Bei einem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen am Allerweg in Hannover wurden mindestens zwölf Personen verletzt, sechs davon schwer. Die Rettungskräfte im Großraumrettungswagen versorgten die Verletzten, während die ÜSTRA Busnotverkehre für die betroffenen Linien einrichtete.

Am Mittag, kurz vor zwölf Uhr, kam es in Hannover zu einem schweren Zusammenstoß zweier Stadtbahnen am Allerweg. Nach ersten Angaben der Feuerwehr entstand dabei eine zweistellige Zahl an Verletzte n, die vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Die Einsatzkräfte berichteten, dass sechs Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht werden mussten, während insgesamt zwölf Passagiere leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Die genauen Schweregrade der einzelnen Verletzungen konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Leitstelle löste im Anschluss einen sogenannten Massenanfall von Verletzten aus, wodurch zahlreiche Rettungskräfte, einschließlich eines Großraumrettungswagens - einem umgebauten Bus, in dem mehrere Patienten gleichzeitig versorgt werden können - zum Unfallort gedrängt wurden.

Augenzeugen berichteten, dass die beiden Stadtbahnen nach dem Aufprall entgleisten und dabei Betonplatten hochgedrückt wurden. Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, dass eine der Bahnen gegen die Haltestelle geschoben wurde, was zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur führte. An einer der Fahrzeuge war eine lange Schleifspur zu sehen, und mehrere Scheiben waren gesplittert. Der Stadtbahnbetreiber ÜSTRA bestätigte später, dass ein Teil der Wagen gegen die Haltestelle gedrückt worden war, was die umfangreichen Beschädigungen erklärt.

Insgesamt befanden sich zwanzig Personen in den beiden Zügen zum Unfallzeitpunkt. Es ist jedoch unklar, ob einige Fahrgäste den Unfallort bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen hatten. Die Stadtverwaltung von Hannover war unmittelbar nach dem Unglück vor Ort, um die Lage zu beurteilen und die Ermittlungen zur Unfallursache einzuleiten. Bisher liegen keine konkreten Angaben darüber vor, welche technischen oder menschlichen Faktoren zum Zusammenstoß geführt haben.

Zahlreiche Bus- und Bahnlinien mussten aufgrund des Vorfalls vorübergehend eingestellt werden. Die ÜSTRA richtete für die betroffenen Strecken Busnotverkehre auf den Linien 3, 7, 13 und 17 ein, um den öffentlichen Personennahverkehr trotz der Störung aufrechtzuerhalten. Die Rettungskräfte setzten ihre Arbeit fort, um allen Verletzten die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen, und die Ermittlungsbehörden sammelten Beweismaterial, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären





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