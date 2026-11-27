Eine neue Umfrage zeigt, dass die deutsche Bevölkerung die Abschaffung der 45-Jahre-Rente und staatliche Neuverschuldung mehrheitlich ablehnt. Während die Union weiter an Zustimmung verliert, bleibt die AfD Spitzenreiter.

Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung spricht sich weiterhin klar gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren aus. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen hervor, die im Rahmen des ZDF- Politbarometer s durchgeführt wurde. Nur 26 Prozent der Befragten sind mit einer Einführung von Abschlägen nach diesem Zeitraum einverstanden, während die große Mehrheit den bestehenden Schutz der Langzeitversicherten bewahren möchte.

Parteispezifische Ablehnung der Rentenreform

Die Opposition gegen eine Kürzung der Rentenleistungen ist über Parteigrenzen hinweg kaum zu brechen. Wie die Daten zeigen, gibt es lediglich unter den Anhängern der FDP keine klare Mehrheit gegen die Abschaffung. Alle anderen Parteienbasen stimmen der Reform mehrheitlich zu, was auf eine breite gesellschaftliche Skepsis gegenüber Veränderungen im Rentensystem hindeutet. Besonders ausgeprägt ist die Ablehnung bei den Wählern der AfD, die zudem die geplante Neuverschuldung des Bundes zu 59 Prozent ablehnen. Auch bei den Unionsanhängern lehnen 48 Prozent eine zusätzliche Staatsverschuldung ab, obwohl die Union insgesamt als stärkerer Reformakteur wahrgenommen wird.

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Skeptizismus bezüglich der Regierungspläne

Gleichzeitig herrscht große Unsicherheit darüber, ob die Bundesregierung ihre angekündigten Reformen tatsächlich umsetzen kann. Nur 35 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass das Kabinett die Rentenreform in den kommenden Wochen wie geplant verabschiedet. Mit 61 Prozent ist eine deutliche Mehrheit der Ansicht, dass der politische Streit um das Thema nicht bald beigelegt wird. Zudem urteilen 57 Prozent, dass die aktuellen Maßnahmen der Regierung eher in die falsche Richtung gehen. Nur 32 Prozent finden den eingeschlagenen Weg insgesamt richtig, wobei diese Zustimmung fast ausschließlich von der Anhängerschaft der CDU/CSU stammt, wo 69 Prozent die Richtung des Handelns gutheißen.

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Wahlprognosen und Parteistärken im November

Neben den inhaltlichen Debatten liefert die Erhebung aus dem Zeitraum vom 24. bis zum 26. November auch aktuelle Daten zur politischen Landschaft. Die Union hat weiter an Boden verloren und wird auf 21 Prozent der Wählerstimmen geschätzt. Dies bedeutet einen weiteren Punktverlust im Vergleich zur vorherigen Erhebung. Im Gegensatz dazu kann der Koalitionspartner SPD zulegen und liegt bei 14 Prozent. Eine schwarz-rote Mehrheit für umfassende Reformen ist damit weiterhin nicht in Sicht. Die AfD bleibt mit unverändert 28 Prozent die stärkste Kraft, gefolgt von den Grünen mit 15 Prozent. Die Linke erreicht 10 Prozent, während die FDP mit 3 Prozent weiterhin an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.

Personenbewertung und methodische Details

Die Bewertung der politischen Führungspersönlichkeiten fällt gemischt aus. Am negativsten werden Ulrich Siegmund (SPD), Hendrik Wüst (CDU) und Johann Wadephul (CDU) eingeschätzt. Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) und Alice Weidel (AfD) erhalten ebenfalls schlechte Bewertungen. Für das ZDF-Politbarometer hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1245 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt. Die mögliche Fehlerquote der Ergebnisse liegt bei plus oder minus zwei bis drei Prozentpunkten. Diese präzise Datenerhebung unterstreicht die Relevanz der festgestellten Trends für die weitere politische Debatte in Deutschland.