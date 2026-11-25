Mindestens 4700 Euro pro Person verlangten zwei Männer für Fluchthilfe. Für ihre illegalen Dienste standen sie nun vor Gericht.

Mindestens 4700 Euro pro Person verlangten zwei Männer aus Mettmann und Sprockhövel von Menschen, denen sie bei der Flucht geholfen haben. Für ihre illegalen Schleuser-Dienste standen sie nun vor Gericht.

Die beiden Brüder sollen mit weiteren Komplizen mehr als 240 vorwiegend syrische Flüchtlinge von der Türkei aus über den Landweg nach Griechenland gebracht haben. Darüber hinaus hätten sie zudem deren Weiterreise innerhalb der EU organisiert - auch nach Deutschland.fällte nun für das gewerbs- und bandenmäßige Einschleusen von Ausländern das Urteil. Der 33 Jahre alte Angeklagte muss für fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis, sein 27 Jahre alter Bruder geht für viereinhalb Jahre hinter Gitter, teilt ein Gerichtssprecher mit.

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Sie wurden schuldig gesprochen, fast 250 Menschen - darunter auch Familien mit Kleinkindern - unter lebensgefährdenden, menschenunwürdigen und erniedrigenden Umständen illegal über die Grenzen gebracht zu haben. Die Fahrten dauerten bis zu 40 Stunden. Die Schleuser brachten die Menschen ohne gültige Papiere per Lastwagen in die EU, dafür verlangten sie mindestens 4700 Euro. Zwischen November 2023 und Juli 2025 sollen so insgesamt 244 Menschen geschleust worden sein.

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Der 33-Jährige soll die Gruppierung laut Anklage nach außen angeführt, Schleusungen beworben und organisiert haben. Der 27-Jährige soll vor allem die Kosten und Einnahmen verwaltet und ebenfalls einzelne Transporte organisiert haben, urteilte das Landgericht.