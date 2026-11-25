Meike wollte nur ohne Matthias Mangiapane auf den 'Promihof'. Doch dann öffnete sie eine Tür und erlebte eine böse Überraschung.

noch andere Mitglieder der Familie Fella sollten Teil der Sendung sein. Wie die Expertin nun im Podcastverriet, erwartete sie bei ihrer Ankunft auf dem Hof allerdings eine böse Überraschung.

Als sie gemeinsam mit Patrick eine Tür öffnete, traute sie ihren Augen kaum:vor mir. Da habe ich gedacht: Das ist wahnsinnig. Also, das ist doch alles geisteskrank. Das war ja genau der Grund, warum ich hier nicht herkommen wollte", erinnerte sichan den Moment zurück.

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Trotz des unerwarteten Aufeinandertreffens entschied sie sich jedoch gegen eine vorzeitige Abreise und stellte sich der für sie völlig neuen Herausforderung im Reality-TV.zufolge habe sie ihre Bedenken im Vorfeld mehrfach gegenüber der Produktion geäußert, sei jedoch mit dem Hinweis beruhigt worden, dass man auf der Suche nach neuen Gesichtern sei. Bereits die Begegnung mit Patrick sei für sie unerwartet gekommen.

Obwohl sie ihn sehr möge und ihm in der Vergangenheit häufig begegnet sei, hätten Unstimmigkeiten mitZwar habe sie befürchtet, dass es mitund seinem Umfeld ungemütlich werden könnte, ein freiwilliger Ausstieg sei für sie dennoch nicht infrage gekommen: "Nee, das war nicht. Ich hatte mich dem Ganzen natürlich gestellt, auch mit allem, was dazugehört.

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" Entgegen ihren Erwartungen habe sichzunächst zurückhaltend gezeigt, sodass das Zusammenleben gut funktioniert habe. Dennoch habezwei Tage gebraucht, um einschätzen zu können, wie ernst er es meine. Wie ein erneutes Aufeinandertreffen heute verlaufen würde, könne sie allerdings nicht beurteilen.

" vor allem ein persönliches Experiment. Im Jahr 2025 habe sie sich auf viele neue Erfahrungen eingelassen und nach mehreren Anfragen schließlich beschlossen, auch dem Reality-TV eine Chance zu geben. Da sie sich selbst als einen Menschen beschreibt, der andere lieber zusammenbringt, als Konflikte auszutragen, habe sie das befürchtete Drama mit der Familie Fella zunächst abgeschreckt.. In der achten Folge fühlte sie sich von ihren Mitbewohnern hintergangen und rechnete damit, beim nächsten Ausmisten rausgewählt zu werden.

Während sie sich zuvor noch über ihren Verbleib in der Show gefreut hatte, verlor sie zunehmend die Freude am gemeinsamen Hofleben und zog sich immer weiter aus der Gruppe zurück, was sich auch auf die Stimmung unter den Bewohnern auswirkte. Matthias Mangiapane beim Photocall zu "The 50" Staffel 3 im Cinedom in KölnMeike wollte nur ohne Matthias zum "Promihof": Wie findet ihr ihre Teilnahmebedingung? Zu anspruchsvoll – den Cast sollte die Produktion bestimmen.