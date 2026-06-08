Meilenstein für GoGold: Letzte Genehmigungen für Los Ricos South erteilt - Baubeginn freigegeben

Die mexikanische Umweltbehörde SEMARNAT hat alle ausstehenden Genehmigungen für GoGold Resources' Untertage-Mine Los Ricos South erteilt. Das Board gab den Baubeginn frei. Das Unternehmen rechnet mit 24 Monaten bis zum ersten Metallguss. Dies ist ein positives Signal für den Bergbausektor in Mexiko.

Die kanadische GoGold Resources Inc. hat einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung ihres Los-Ricos-South-Projekts im mexikanischen Bundesstaat Jalisco erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass die mexikanische Umweltbehörde SEMARNAT alle noch ausstehenden Genehmigungen für den Bau der geplanten Untertage-Mine erteilt hat.

Gleichzeitig hat der Vorstand des Unternehmens den Beginn der Bauarbeiten freigegeben. Damit endet eine mehrjährige Genehmigungsphase, und das Projekt tritt in die entscheidende Umsetzungsphase ein. GoGold erwartet, dass es vom Baubeginn bis zum ersten Metallguss etwa 24 Monate dauern wird. Der erste Metallguss markiert den Zeitpunkt, an dem die neue Verarbeitungsanlage erstmals Metall produziert.

Dies ist ein entscheidender Schritt für das Unternehmen, das damit eines der größten Projekte seiner Geschichte vorantreibt. Los Ricos South ist als Untertage-Mine konzipiert, was bedeutet, dass das mineralisierte Gestein über unterirdische Stollen abgebaut wird. Dies unterscheidet das Projekt von einem Tagebau, bei dem größere Flächen an der Oberfläche geöffnet werden. GoGold betont, dass das Projekt mit strengen Umweltschutzmaßnahmen und Nachhaltigkeitspraktiken geplant wurde.

Der Präsident und CEO Brad Langille erklärte, das Unternehmen sei den Menschen in Jalisco für ihre Partnerschaft und ihr Vertrauen dankbar. GoGold wolle langfristigen Wert für das Land und die Gemeinden schaffen. Die Entwicklung solle verantwortungsvoll erfolgen und den Umweltschutz sowie Vorteile für die lokalen Gemeinden in den Mittelpunkt stellen. Das Management kündigt an, weiterhin transparent mit Aktionären, Nichtregierungsorganisationen, lokalen Gemeinden und anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten.

Zudem stellt GoGold die Schaffung lokaler Arbeitsplätze und die Unterstützung der regionalen Wirtschaft in Aussicht. Der Betrieb soll hohen Umwelt-, Sozial- und Sicherheitsstandards folgen. Die Nachricht von GoGold ist nicht nur für das Unternehmen selbst von Bedeutung, sondern sendet auch ein positives Signal an den gesamten Bergbausektor in Mexiko. Bereits zuvor hatte Silver Tiger Metals wichtige Genehmigungen für das El-Tigre-Silber-Gold-Projekt in Sonora erhalten.

Nun folgt GoGold mit Los Ricos South in Jalisco. Dies zeigt, dass fortgeschrittene Minenprojekte in Mexiko wieder konkrete Fortschritte bei Genehmigungen erzielen können. Das könnte auch für andere Miner ein ermutigendes Zeichen sein, die in Mexiko seit Jahren auf wichtige Lizenzen warten. Dazu zählt Sonoro Gold, das mit dem Cerro-Caliche-Goldprojekt im Bundesstaat Sonora bereitsteht, um nach einer Genehmigung zügig in Richtung Produktion zu gehen und spätere Einnahmen für die weitere Exploration zu nutzen.

Die Genehmigung für GoGold ist daher mehr als eine Einzelnachricht. Sie sendet ein klares Signal an alle Unternehmen, deren Projekte technisch weit fortgeschritten sind, aber noch auf behördliche Freigaben warten. Nach Silver Tiger und nun GoGold zeigt sich, dass in Mexiko wieder Bewegung in wichtige Bergbauverfahren kommt. Für Sonoro Gold und andere wartende Miner könnte dies die Hoffnung stärken, dass auch ihre Projekte den Schritt aus der Warteschleife in die Umsetzung schaffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass GoGold Resources mit den erteilten Genehmigungen und dem Baubeschluss einen der größten Meilensteine seiner Unternehmensgeschichte erreicht hat. Das lange Warten auf die Freigabe für Los Ricos South ist beendet, und das Projekt kann nun in die Bauphase übergehen. Mit einer geplanten Bauzeit von 24 Monaten bis zum ersten Metallguss rückt die Produktion in greifbare Nähe. Der Bergbausektor in Mexiko profitiert von diesem positiven Signal, das zeigt, dass Genehmigungsprozesse trotz Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen werden können.

GoGold wird weiterhin eng mit den lokalen Behörden und Gemeinden zusammenarbeiten, um das Projekt verantwortungsvoll und nachhaltig zu entwickeln. Die Zukunft von Los Ricos South sieht vielversprechend aus, und die Investoren können gespannt sein auf die nächsten Schritte





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