Mein Bolzplatz: Ein Ort der Kindheit und Jugend

Dieser Text erinnert an die Kindheit und Jugend eines Menschen, der einst regelmäßig auf einem Bolzplatz in seiner Jugend verbracht hat. Der Bolzplatz war nicht nur ein Ort zum Spielen, sondern auch eine Schule des Lebens, geprägt von spontanen Aushandlungen und sozialer Interaktion. Der Autor beschreibt seine Erinnerungen an die Zeit, als er auf dem Bolzplatz spielte, wie er mit Freunden und Kindern aus der Nachbarschaft zusammenkam, und wie er die Bedeutung des Bolzplatzes für soziale Kompetenzen wie Fairness und Teamfähigkeit erlebte.

Mein Feld der Träume, 50 Meter lang und 26 Meter breit, war umstellt von einem fünf Meter hohen Zaun aus Metall. Dahinter, wo die Brombeeren wuchsen, jubelte die Schalker Nordkurve, die Dortmunder Süd oder die Haupttribüne im Münchner Olympiastadion, je nachdem, welches Spiel ich gerade im Kopf nachspielte.

Es war das Frühjahr 1984, am Rand des Bolzplatzes standen eine Flasche mit Zitronentee und ein Transistorradio, aus dem WDR 2 plärrte, "Sport und Musik" mit Kurt Brumme am Mikrofon. Die Tore, die Kommentatoren live aus den Stadien in die Konferenzschaltung brüllten, stellte ich umgehend nach: Dremmler lang auf Hoeneß, der legt ab auf Rummenigge, Toooooor!

Ich war dann Dremmler, Hoeneß und Rummenigge zugleich, wenn ich meinen nagelneuen Tango-Ball durch die hölzernen Pfosten des Tores vor den Zaun gedroschen hatte. 1:0 für Bayern! Jubelnd drehte ich ab, um mich von den Brombeeren zu feiern. Das war mein Leben, das war mein Glück, das war mein Bolzplatz





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