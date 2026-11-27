Die Mein Schiff 3 von TUI Cruises tritt ihre erste Reise nach der Kollision in Bremerhaven an. Die Reparatur ist noch nicht abgeschlossen.

Das Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 3 von TUI Cruises beginnt seine erste Reise nach der schweren Kollision mit zwei Containerschiffen im Hafen von Bremerhaven. Die viertägige Rundfahrt startet am 25. Oktober 2026 um 17 Uhr von Bremerhaven nach Oslo und weiter nach Kiel. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte in Hamburg die Planung der Route. Passagiere an Bord dürfen sich auf die geplante Strecke freuen,尽管 die technischen Arbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Sicherheitskonzept und unvollständige Reparaturen

Die offizielle Stelle von TUI Cruises gab bekannt, dass noch nicht alle notwendigen Reparaturen am Schiff durchgeführt wurden. Bis zur endgültigen Installation der neuen Rettungsmittel ist eine Übergangslösung eingerichtet worden. Die Reederei betonte, dass alle geltenden Sicherheitsanforderungen strikt erfüllt sind. Eine Sprecherin verwies darauf, dass die endgültige Wiederherstellung des Zustands zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Konkretere Angaben zur Dauer oder zum technischen Umfang dieser Übergangslösung wurden nicht gemacht.

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Perspektive der Reederei auf die Instandsetzung

TUI Cruises versichert, dass während der nächsten Reisen keine Arbeiten erforderlich sind, die zu Beeinträchtigungen für die Gäste führen könnten. Das Schiff war am 25. Oktober 2026 beim Auslaufen in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Bei diesem Vorfall waren auch Rettungsboote des Kreuzfahrtschiffs beschädigt worden. Die Polizei ermittelte, dass eine starke Böe das Kreuzfahrtschiff erfasste und gegen die an den Containerterminals festgemachten Schiffe drückte. Der genaue Umfang des finanziellen Schadens bleibt laut Angaben der Reederei zunächst offen.

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Verlauf der Schiffsinstandsetzung in der Lloyd Werft

Nach dem Zusammenstoß wurde das beschädigte Kreuzfahrtschiff zur Reparatur in die Lloyd Werft gebracht. Die Wartungsarbeiten dienen der Sicherstellung der technischen und betrieblichen Tüchtigkeit des Ozeanriesen. Die Agentur bestätigt die erfolgreiche Abwicklung der vorläufigen Reparaturen für den Start der neuen Kreuzfahrt. Die Lloyd Werft hat somit einen wichtigen Schritt zur Wiederaufnahme des Betriebs beigetragen. Die genauen Kosten der Instandsetzungsmaßnahmen werden von TUI Cruises nicht veröffentlicht.

Auswirkungen auf den Betrieb der Reederei

Die schnelle Wiederaufnahme des Fahrplans zeigt die Robustheit der Operationen von TUI Cruises. Das Kreuzfahrtschiff ist für die nächste Zeit wieder voll einsatzbereit. Die Passagiere erleben die Route von Bremerhaven über Oslo bis nach Kiel wie geplant. TUI Cruises hat die Kommunikation mit den Betroffenen bereits nach dem Vorfall des 25. Oktober 2026 koordiniert. Die Reederei hält an ihrer Strategie fest, alle Sicherheitsstandards einzuhalten.