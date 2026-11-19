TUI Cruises bestätigt die Rückkehr der Mein Schiff 3 im November 2026 nach Reparaturen an der Lloyd Werft in Bremerhaven. Der Unfall im Oktober 2026 wurde untersucht, wobei technische Defekte ausgeschlossen wUrden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, der Fahrplan wird ab Dezember wieder aufgenommen.

Wiederaufnahme des Kreuzfahrt betriebs nach Unfall

TUI Cruises hat offiziell bestätigt, dass das Kreuzfahrt schiff Mein Schiff 3 am 28. November 2026 wider in den kommerziellen Gästebetrieb zurückkehren wird. Diese Ankündigung stellt eine wichtige Entwicklung für die Reederei dar,da das Schiff zuvor aufgrund eines schwerwiegenden Unfall s außerhalb des regulären Fahrplan s lag. Das Ereignis, das sich am 25. Oktober 2026 ereignete, führte zu erheblichen Schäden am Rumpf des Schiffes sowie an den Bordmitteln, woraufhin die Reederei gezwungen war, den Betrieb vorübergehend einzustellen. Die Reparatur arbeiten finden derzeit an einer Pier der Lloyd Werft in Bremerhaven statt, wo die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen in die Wege geleitet wurden. Die Reederei versichert den betroffenen Gästen, dass keine weiteren Absagen für planmäßige Kreuzfahrt en aufgrund dieses Vorfalls zu befürchten sind,da die technische Wiederherstellung in einem soliden Zeitplan liegt.

Die ersten Reisen nach der Zwangspause werden als kürzere Fahrten konzipiert sein, um den Betriebsablauf schrittweise wieder aufzunehmen. Eine viertägige Kurzreise startete von Bremerhaven aus,um die Betriebstüchtigkeit unter realen Bedingungen zu testen. Im Anschluss daran, während der Adventszeit, sollen eine einwöchige Kreuzfahrt nach Südnorwegen und eine weitere einwöchige Reise durch die Ostsee stattfinden. Diese Maßnahme dient dazu, die Infrastruktur und die Abläufe an Bord wieder vollständig zu etablieren,bevor das Schiff in den regulären Langstreckenbetrieb einsteigt. Die Entscheidung, das Schiff vorerst für kürzere Routen einzusetzen, spiegelt die Vorsicht der Reederei wider, die Sicherheit und Komfort der Passagiere an oberste Stelle setzt.

Also read Vier Frauen, jahrzehntelange Gewalt, zwei Morde! Wie konnte dieser Mann erneut töten?

Detaillierte Reparaturarbeiten und maritime Infrastruktur

Die Reparaturmaßnahmen an der Lloyd Werft in Bremerhaven sind fortgeschritten und werden voraussichtlich innerhalb von etwa fünf Wochen abgeschlossen sein. Das Schiff liegt seit dem 1. November 2026 an einer Werftpier, von wo aus regelmäßig Bildberichte über den Fortschritt der Arbeiten übermittelt werden. Besonders betroffen von den Schäden waren die Befestigungen für die Tender- und Rettungsboote sowie die Brückennock. diese Bereiche sind umfassend eingerüstet und werden von Spezialisten instand gesetzt. Die Steuerbordseite des Schiffes zeigt zudem weitere beschädigte Zonen, die behandelt werden müssen. Bremerhaven bietet als Standort einen entscheidenden Vorteil, da dort eine starke maritime Industrie mit hoher Expertise ansässig ist. TUI Cruises kann auf diese lokale Infrastruktur zurückgreifen, was die Effizienz der Reparaturen erheblich steigert und zur Einhaltung des Zeitplans beiträgt.

Neben den strukturellen Schäden am Schiffskörper stand die Wiederherstellung der Rettungsmittel im Fokus der Arbeiten. Die Reederei hat gemeinsam mit externen Partnern und den zuständigen Aufsichtsbehörden eine Lösung gefunden,um die erheblich beschädigten Rettungsboote und -flöße wieder einsatzfähig zu machen. Diese Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Faktor für die schnelle Rehabilitation des Schiffes. Die technischen Details der Reparaturen werden kontinuierlich von Experten überwacht, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards erfüllt sind. die Reederei betont, dass die Qualität der durchgeführten Arbeiten den höchsten maritime Prämissen entspricht, um das Vertrauen der Passagiere in die Flotte zu bewahren.

Advertisement

Langfristiger Fahrplan und geplante Reisen

Ab Ende Dezember 2026 soll der reguläre Langstreckenbetrieb der Mein Schiff 3 wieder aufgenommen werden. eine erste Langzeitreise beginnt am 23. Dezember, etwa zwei Monate später als ursprünglich im Jahresplan vorgesehen. Diese Fahrt führt über die Feiertage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel von Bremerhaven aus nach Westeuropa, Madeira und in die Kanarischen Inseln. im weiteren Saisonverlauf sind weitere attraktive Routen geplant, darunter eine außergewöhnlich lange 35-tägige Kreuzfahrt durch die Karibik. Zusätzlich sollen im Winter Nordkap-Kreuzfahrten mit einer Reisedauer von 14 Tagen angeboten werden. Diese diverse Palette an Reisezielen soll den verlorenen Saisonanteil kompensieren und die Gäste für die Wartezeit entschädigen.

Die Reederei plant zudem,den Saisonkalender strategisch zu füllen, um die Auslastung zu maximieren. Die Karibik-Reise wird als Highlight der kommenden Monate beworben, während die winterlichen Fahrten nach Nordeuropa eine alternative Erfahrung für Reisende bieten. die Flexibilität des Fahrplans zeigt die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an unvorhergesehene Ereignisse. durch die Verschiebung der Langstreckenfahrten nach hinten im Kalender konnte der Winterbetrieb dennoch gesichert werden. Die Passagiere,die ursprünglich für die abgesagten Reisen gebucht waren, haben Optionen zur Umbuchung oder Rückerstattung erhalten, wobei viele dank der aktuellen Mitteilung die Hoffnung auf eine Rückkehr der Reisepläne wiedererlangen konnten.

Ermittlungen zur Unfallursache und zukünftige Prognosen

Trotz der technischen Instandsetzung des Schiffes bleiben die Ursachen des Unfalls von Oktober 2026 vorerst ungeklärt. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung hat inzwischen ausgeschlossen, daSs ein technischer Defekt oder das Reißen der Schlepperleinen die primäre Ursache waren. Stattdessen rücken die Wetterbedingungen zum Zeitpunkt des Vorfalls und die Entscheidungsstrukturen bei TUI Cruises in den Mittelpunkt der Untersuchung. Die Experten analysieren die Kommunikationswege und die Handlungen der Schiffsführung sowie der Werftbediensteten, um zu verstehen, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.

Die Veröffentlichung eines umfassenden Untersuchungsberichts wird voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2027 erfolgen, da die Analyse der Daten und die Durchführung von Interviews Phase erfordern. Dies deutet darauf hin, dass die rechtlichen und behördlichen Prozesse noch länger dauern werden. bis dahin konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf den sicheren Betrieb der Flotte. TUI Cruises betont erneut, dass die Sicherheit der Gäste oberste Priorität hat und alle lessons learned aus diesem Vorfall in die zukünftige Betriebskultur einfließen werden. Die vorübergehende Verzögerung der vollständigen Analyse darf nicht darüber hinwegtäuschen,dass die technischen Wiederherstellungsarbeiten erfolgreich voranschreiten und das Schiff in Kürze wieder in die Hände der PassagierInnen übergeben werden kann.