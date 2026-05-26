"Meine Bayern" - Raimund Hinko und Harry Kane sprechen über die Bayern-Flanken

Raimund Hinko, ehemaliger SPORT BILD-Reporter und Legende, und Harry Kane, Kapitän des englischen Nationalteams, sprechen in einer Kolumne über die Bayern-Flanken und die Rolle des Kapitäns in der deutschen Nationalmannschaft.

"Meine Bayern" heißt die Kolumne von SPORT BILD-Reporter-Legende Raimund Hinko , die sich mit dem deutschen Rekordmeister befasst. Hinko begleitet denich hör’ dich jammern – auch das soll vorkommen –, hör’ dich rufen: "Michael, wo sind nur deine Flanken?

Wo bleibt dieses herrlich angeschnittene Ding, das Du mir imIch seh’ Michael Olise lächeln, seh‘ seine Locken wirbeln, höre ihn sagen: "Harry, diese Flanke hätte ich auch mit links geschlagen. Mit geschlossenen Augen sogar.

". "Dann mach es doch bitte endlich noch einmal", sagt fast flehentlich Harry Kane





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