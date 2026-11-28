Regisseur John Hamburg erklärt, warum Little Jack im neuen Film fehlt. Trotz Fans-Wünschen priorisierte Hamburg eine eigenständige Handlung gegen Überfüllung der Figur.

Im neuen Kinostart "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" trifft der gesamte Focker-Kosmos aufeinander. Doch eine bekannte Figur bleibt im Schatten, obwohl sie im zweiten Teil der Reihe eine zentrale Rolle spielte. Regisseur John Hamburg hat die Gründe für dieses Ausbleichen gegenüber der FILMSTARTS-Redaktion dargelegt. Die Entscheidung betrifft speziell die Figur des Enkels Jack " Little Jack" Banks, dessen Abwesenheit viele Zuschauer und Fans betrauert.

Entscheidung zur Figurenreduktion

Der Regisseur gab an, dass die Handlung zu viele parallele Stränge aufwies. Hamburg wollte vermeiden, dass der Film wie eine bloße Aneinanderreihung alter Gag-Szenarien wirkt. Stattdessen prioritisierte er eine Struktur, die auch ohne Vorkenntnisse der Vorgängerfilme funktioniert. Diese kreative Einschränkung führte dazu, dass Little Jack keine Szene erhielt, obwohl sein Auftritt logisch in den Handlungsablauf der Geburtstagsfeier integriert hätte werden können.

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Kontext der Figur Little Jack

Little Jack ist der Sohn von Debbie und der Enkel von Jack Byrnes. In früheren Teilen der Serie zeigte er sich als amüsante Nebenfigur. Im letzten Film wünschte er seinem Großvater noch persönlich alles Gute. Seitdem ist keine weitere Entwicklung dieser Figur auf der Leinwand zu sehen gewesen. Ein Comeback bei der Feier im aktuellen Film wäre thematisch passend gewesen, wurde jedoch aus strukturellen Gründen verworfen.

Position von Regisseur und Presse

Der FILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler traf Hamburg in Berlin zum Interview. Dort wurde direkt nach dem Ausfall der Figur gefragt. Hamburg versicherte, dass dies keine Produktionsfehler waren. Es war eine bewusste Wahl, um den Film als eigenständiges Werk zu etablieren. Der Regisseur fürchtete, dass zu viele alte Elemente den Flow stören würden. Daher wurde ein Fokus auf eine schlankere Erzählung gelegt, auch wenn dies Fans enttäuschte.

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Auswirkungen auf die Reihe

Erscheinen wird Little Jack in einem möglichen weiteren Teil der Reihe kaum noch. Die aktuelle Struktur macht eine solche Ergänzung unwahrscheinlich. Der Film selbst enthält genug Inhalte und läuft auch ohne diese Nebenfigur erfolgreich. Die Entscheidung zeigt, dass nicht jede liebgewonnene Figur in jeden neuen Beitrag zwingend aufgenommen werden muss. Dies gilt auch für andere Figuren der ursprünglichen Focker-Eltern.

Produktion und Besetzung im Fokus

Ben Stiller und Robert De Niro sind weiterhin die Hauptakteure der Komödie. Das Team um Hamburg setzt auf die etablierten Charaktere. Die Produktionsphilosophie favorisiert nun klarere Narrative über reines Fan-Serving. Der Film feiert die Familie, doch die erzählerische Priorität liegt bei der aktuellen Generation der Handlung.