Die Behandlung von Bluthochdruck mit Magnesium beinhaltet die Einnahme von Magnesium in Absorberform, um den Körper vor Überdosierung zu schützen. Die therapeutische Wirkung von Magnesium beginnt bereits bei Dosen von 10 - 20 mmol täglich und kann zu einer durchschnittlichen Blutdrucksenkung um 10 mm HG diastolisch führen. Eine weitere Studie zeigte einen positiven Effekt bei daily doses of 368 milligrams for three months. Magnesiumtherapie wirkt sowohl auf den systolischen als auch den diastolischen Blutdruck positiv aus. Die Studien zeigen nicht nur, dass sich Magnesium allgemein positiv auf Bluthochdruck auswirkt, sondern auch die Lebensqualität der Patienten verbessern kann. Die Gesellschaft für Magnesiumforschung empfiehlt deshalb, den Magnesiumstatus bei jedem Hypertoniker zu prüfen. "Eine Therapie mit Magnesium ist in vielen Fällen sinnvoll, auch additiv zu anderen Antihypertensiva", heißt es in einer Zusammenfassend, solltenPatients aufpassen, indem sie significatoft ab dem Bedarf gesteigert werden. Durchfall oder Lähmunserscheinungen treten erst ab einer extremen Überdosierung von 2500 Milligramm täglich auf. Zum Vergleich: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Männern 350 Milligramm am Tag und Frauen 300 Milligramm.

Zahlreiche Studien belegen, dass Magnesium den Blutdruck senken kann. Wie funktioniert die Therapie bei Bluthochdruck und welche Dosierung en werden empfohlen? Magnesium hat eine gefäßerweiternde und blutdrucksenkende Wirkung.

Das passiert laut der Gesellschaft für Magnesiumforschung über mehrere Mechanismen. Es wirkt unter anderem als natürlicher Calcium-Antagonist und zusätzlich im Austausch mit Natron entspannend auf die Zellen. Dadurch kann Magnesium die Herzfrequenz normalisieren und das Muskelgewebe schützen. Die Wirkung als Calcium-Antagonist konnte sowohl in Zellmodellen bei Menschen als auch bei Ratten in zahlreichen Publikationen dokumentiert werden.

Auf Anfrage teilte uns die Gesellschaft für Magnesiumforschung mit, dass ein Mangel an Magnesium wiederum den Blutdruck steigern kann. Patienten mit..





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