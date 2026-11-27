Verschiedene Gamer berichten von ihren persönlichen Fluchtspielen, um in Zeiten von Burnout oder Frustration wieder zur Ruhe zu kommen.

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Jeder hat ein solches Spiel: eines, das ihr spielen könnt, wenn ihr im Gaming nicht mehr weiterwisst und euch alles keinen Spaß mehr macht. Wenn ihr euer besonderes Spiel dann zockt, ist alles wieder gut. Wir haben„Definitiv sämtliche Sniper-Elite-Teile.

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“ Manchmal müssen wir uns im Gaming wieder auf das Wesentliche zurückbesinnen. Ziele müssen erreicht werden, Welten müssen erkundet werden – und, in Sniper Elite am besten Nazis. Alles andere vergessen, fokussieren und abdrücken. Scharfschützen sind die ausbalancierten Fernkampf-Samurais der Zukunft.