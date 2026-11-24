In Berlin soll Vanessa Emde aus der Linksfraktion fliegen – diesmal wirklich. In der Union fragt man sich mal wieder, was Markus Söder im Schilde führt. Und im Strafgesetzbuch soll der Femizid als Mord festgeschrieben werden. Das ist die Lage am Dienstagmorgen.

Heute will die Fraktion der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus versuchen, ihr mittlerweile wohl prominentestes Mitglied auszuschließen: Vanessa Emde soll die Fraktion verlassen. Stimmen zwei Drittel der 44 Abgeordneten für den Antrag der Fraktionsspitze, wäre damit zwar das größte personelle Hindernis für eine rot-grün-rote Hauptstadtkoalition ausgeräumt.

Die innere Zerrissenheit der Linken, die auf groteske Weise am Fall Emde offenkundig wurde, wäre allerdings keineswegs geheilt , ist mir ein Fehler unterlaufen: Sie kann nicht, wie von mir fälschlich behauptet, dazu führen, dass man nach einer Gehaltserhöhung weniger Geld auf dem Konto hat als vorher. Sie führt aber zu einem Kaufkraftverlust, wenn der Inflationsausgleich von der Steuerprogression aufgefressen wird.

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Falls Sie das jetzt nicht auf Anhieb verstanden haben, empfehle ich, das bei meinem Kollegen David Böcking nachzulesen – der kennt sich in diesen Dingen aus. Oder Sie fragen einen beliebigen Nachbarn, Kollegen oder Passanten: Wie ich an den gestrigen Leserbriefen feststellen konnte, kennt sich praktisch jeder mit der kalten Progression besser aus als ich , was mich zu meinem zweiten Punkt bringt, einer Frage nämlich: Was hat Markus Söder damit bezweckt, ausgerechnet so kurz nach einem schwierigen Koalitionsgipfel und vor den Haushaltsdebatten im Bundestag mit einem neuen Streitthema um die Ecke zu kommen?

Meine Kollegen Jan Friedmann und Jonas Schaible haben sich in der Union umgetan, und was sie dort gehört haben, scheint mir sehr plausibel: »Es handle sich um einen direkten Angriff auf Friedrich Merz, glauben manche Christdemokraten.

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« Morgen ist der »Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen«, und damit die Zeitungen dann etwas zu berichten haben, beschäftigen sich heute gleich drei Kabinettsmitglieder öffentlich mit dem Thema: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt , Bundesfamilienministerin Karin Prien und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig stellen zwei Statistiken des Bundeskriminalamts vor: das Bundeslagebild »Häusliche Gewalt« und das Bundeslagebild »Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten«, beide bezogen auf das Jahr 2025. Hubig hat zudem angekündigt, dass sie den Femizid, also den Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, im Strafgesetzbuch verankern möchte .

Bisher werden Femizide von Gerichten manchmal nur als Totschlag eingestuft, der wird gemeinhin wesentlich geringer bestraft. Mein Kollege Dietmar Hipp hat sich mit dem Vorhaben beschäftigt und erläutert, dass Hubig nicht etwa ein neues, eigenständiges Tötungsdelikt ins Gesetz einführen möchte :Auf der isolierten Insel Ulleung haben Flugzeuge aus Russland kurzzeitig für Alarm gesorgt. Südkoreanische Kampfjets stiegen auf. Zur Verwirrung trugen auch die lokalen Behörden bei –Werdende Mütter dürfen nicht schwer heben? Tatsächlich können sie von Krafttraining sogar profitieren, zeigen Studien.

Doch nicht jede Übung ist in jeder Phase sinnvoll. Vereinsobere Rummenigge , Sitznachbar Hoeneß, Dreesen Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.