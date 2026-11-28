Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache leidet unter Spätfolgen des Ibiza-Videos. Jetzt muss er im Zusammenhang mit einer Affäre um die teilstaatliche Firma Casinos Austria vor Gericht.

. Es zeigte den damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der mit einer vermeintlichen Oligarchennichte korrupte Deals anbahnen wollte. Offen plauderte Strache im Video über Wege, heimlich Geld an Parteien zu schleusen – und deutete an, welche großen Konzerne das bereits täten.

Nach der Veröffentlichung zerbrach die österreichische Regierung von Straches FPÖ mit der ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz. Einige Monate später warf die FPÖ ihre gefallene Lichtgestalt Strache aus der Partei. Kurz musste zwei Jahre später auch seine zweite Kanzlerschaft wegen»Novomatic zahlt alle«, war einer der zentralen Sätze des Videos. Seit Mittwoch müssen sich Strache, ein früherer Manager und der, vor Gericht verantworten.

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Es geht um eine Postenbesetzung im Frühjahr 2019: Damals wurde ein FPÖ-Politiker zum Finanzvorstand der teilstaatlichen Casinos Austria AG befördert, an der damals auch Novomatic beteiligt war. Der Mann hatte keine Erfahrung in der Leitung großer Unternehmen, ein externer Personalberater und Teile des Aufsichtsrats hegten große Zweifel an seiner Qualifikation. , den Strache als damaliger FPÖ-Chef erhalten haben soll. Novomatic habe sich erhofft, dass Strache sich deshalb später bei Casinolizenzen oder Glücksspielreformen für sie einsetzen werde.