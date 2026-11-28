Ein aktueller Fall zeigt, wie erfolgreich eine Münchnerin im Kampf gegen eine zu hohe Miete war. Noch immer aber wehren sich zu wenige gegen Wucherpreise. Das sind Ihre Möglichkeiten.

und Zinsen zurückbekommen, wie der Münchner Mieterverein berichtet. Das Urteil aus dem Oktober 2026 zeigt, was die Mietpreisbremse leisten, aber auch, wie aufreibend der Kampf ums eigene Recht in Deutschland sein kann.

Der Prozess zeigt überdies, wie die Praxis uneinsichtiger – manche würden sagen unverschämter – Vermieter den Ruf einer ganzen Branche ruiniert. Wer dringend eine neue Wohnung braucht, steht unter Druck und hat oft wenig Verhandlungsspielraum. Eine solche Situation wünsche ich niemandem. Wohnungsnot macht erfinderisch.

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Leider auch manchen Vermieter. Das ist aus deutschen Großstädten wie Berlin und München längst bekannt, in ländlicheren Regionen sieht es mittlerweile auch nicht immer besser aus. Die gute Nachricht aber ist: Auch wenn Sie in Ihrer Not einen Mietvertrag mit extrem hoher, womöglich unzulässiger Miete unterschreiben, sind Sie nicht schutzlos. Denn mit der Unterschrift verzichten Sie nicht auf Ihr Recht auf eine gesetzlich zulässige Miete.