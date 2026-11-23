Nvidia holt den gerade erst zurückgetretenen Jensen Huang zurück. Russland könnte einen Atomsprengkopf ins Weltall befördern. Und Bayern bekommt einen neuen Söder-Stellvertreter. Das ist die Lage am Montagabend.

Russland will offenbar noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen. Das berichten mehrere Medien basierend auf Einschätzungen westlicher Geheimdienste.

Die Bundeswehr soll bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und weitere Regierungsvertreter unterrichtet haben. Für mich klingt das nach »Star Wars« oder einer verrückten Superschurken-Idee aus dem Drehbuch des neuen James Bond Films. Leider ist der Krieg der Satelliten längst Realität. Kürzlich etwa wurde ein Satellit des finnischen Raumfahrtunternehmens Iceye von einem russischen Satelliten bedrängt.

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Wohl kaum zufällig. Der verfolgte Satellit ist in den USA registriert. Mit der in ihm verbauten Technik könnte man zum Beispiel Truppenbewegungen in der Ukraine beobachten überdeckt ein wenig das andere Schauspiel, das heute in Bayern geboten wurde: Die Freien Wähler haben auf einer bizarren Pressekonferenz bekannt gegeben, wie sie ohne Hubert Aiwanger weitermachen wollen. Klar ist: Es wird verdammt schwierig, den Mann zu ersetzen, dem es regelmäßig gelang, Söder die Show zu stehlen. Neuer stellvertretender Ministerpräsident soll Thorsten Glauber werden. Er ist seit acht Jahren bayerischer Umweltminister.

Die Freien Wähler lobten seine skandalfreie Amtsführung. Umgekehrt bedeutet das allerdings, dass kein Mensch in Bayern Thorsten Glauber kennen dürfte. Als langjährige Bayern-Korrespondentin berichte ich Ihnen gerne vom einzigen Mal, da Bayerns künftiger Söder-Stellvertreter meine Aufmerksamkeit erregte: 2023 erschien Glauber bei der Fasnacht in Franken als Kuscheltier-Version eines Deutschen Schäferhunds. Er verkörperte »Chase« aus der Elternschreck-Kinderserie »Paw Patrol«.

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Auch Bayerns künftiger Wirtschaftsminister Tobias Gotthardt von den Freien Wählern ist verglichen mit Aiwangers Strahlkraft ein gemütlich funzelndes Teelichtchen. Man wolle Hubert Aiwangers Erbe auf »viele Köpfe« verteilen, hieß es auf der Pressekonferenz. Zum Beweis standen gleich sechzehn weitgehend unbekannt Männer, die vermutlich in verschiedenen Funktionen bei den Freien Wählern aktiv sind, dicht gedrängt auf der Bühne. Das wirkte schräg, ist aber irgendwie auch rührend.

Die Lücke, die der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger Anfang November hinterlassen hat, ist nach wie vor riesig. : Autos in Flammen, Dörfer in Angst: Ex-Militärchef Eisenkot kritisiert die Brandanschläge im von Israel besetzten Westjordanland und fordert harte Strafen. Verantwortlich für die ausufernde Gewalt macht er: K.-o. -Tropfen sind ein besonders perfides Mittel der Gewalt: Sie machen Opfer wehrlos – meist, ohne dass diese etwas davon mitbekommen.

Und: Sie sind schon nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar. Das könnte sich aber: Dem nach eigenen Angaben größten Abfüller von Coca-Cola in Europa droht Ärger. Die EU-Kommission vermutet, er könnte den Einkauf über Landesgrenzen: »Sie wissen, dass sie das Land im Stich gelassen haben«: Nach Kritik konservativer Ex-Premiers verteidigt Regierungschef Burnham seinen Kurs.

Das Abkommen mit der EU biete die Perspektive fürVerdächtiger H. bei seiner Festnahme im Juni 2025: »Es hört sich vielleicht komisch an, aber es war nie mein Ziel, möglichst schnell an möglichst viel Geld zu kommen« Foto: DER SPIEGEL; Bildmaterial: Europol; NicoElNino / iStockphoto / Getty Images; Aleksey Butenkov / Zoonar / IMAGOKennen Sie die Serie »How to sell drugs online «? Marc H., 31, aus Ostwestfalen baute die größte Handelsplattform des Darknets auf.

Bühne frei: Kanadas Premierminister Mark Carney mit einem Trump-Doppelgänger und einer gefälschten Version seiner selbst, 61, hat beim jährlichen Journalistendinner Donald Trump, 80, auf die Schippe genommen. Unter anderem stand er gemeinsam mit einem Trump-Double und einer Imitation seiner selbst auf der Bühne und ließ Trumps berühmten Klammergriffhandschlag über sich ergehen. Auch er selbst bekam bissigen Spott ab.

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Über Carneys ausgedehnte Auslandsreisen hieß es: »Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Gott und Mark Carney ist? Gott ist überall, und Mark Carney ist überall außer in Ottawa, wo er eigentlich sein sollte.

«Foto: Vincent Besnault / The Image Bank / Getty Images Falls Sie Schnäppchenjäger sind oder im Nebenjob als Christkind, Weihnachtsmann oder Nikolaus arbeiten, dann wird diese Woche interessant: die sogenannte »Black Week« hat begonnen. Das Netz ist voller Angebote, aber natürlich auch voller Betrugsfallen.

Meine Kollegen Markus Böhm und Kim Staudt haben aufgeschrieben, wie man mit KI-Diensten wie ChatGPT, Claude oder Gemini echte, unwiderstehliche Angebote aufspüren kann – und wie sich Fakeshops leichter identifizieren lassen mit einem Trump-Doppelgänger und einer gefälschten Version seiner selbst© Patrick Mariathasan / DER SPIEGEL Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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