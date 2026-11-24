Das Meissner Porzellan-Portfolio von Dr. Dieter Löhndorf verliert auf Bares für Rares drastisch an Wert. Von 18.000 Euro Expertise auf 620 Euro beim Handel.

Dr. Dieter Löhndorf stand kurz davor, ein wertvolles Familienstück zu verkaufen, das einst als sichere Investition galt. Auf der Sendung Bares für Rares musste er jedoch erleben, wie der Markt für das berühmte Meissner Porzellan eingebrochen ist. Der Mediziner aus Deutschland brachte ein gesamtes Konglomerat an historischem Geschirr in die Trödelshow, das lange Zeit in der elterlichen Vitrine gestanden und Staub angesammelt hatte. Was früher als weißes Gold und echte Wertanschaffung galt, hat heute einen drastischen Realitätscheck erfahren.

Expertise fällt auf ein Fünftel des Neuwerts

Die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel musste dem sympathischen Arzt und Sammler unmissverständlich klarmachen, dass die Zeiten der hohen Preise vorbei sind. Im Neuzustand würde das vollständige Kaffeeservice noch stolze 18.000 Euro erzielen. Da die teils beschädigte Ware jedoch Gebrauchsspuren aufwies, wurde sie leider nur noch mit maximal 1.500 Euro bewertet. Dr. Löhndorf nahm den drastischen Preisverfall mit Fassung, da er keine Verwendung mehr für das Geschirr hatte und dieses nicht wieder mit nach Hause nehmen wollte.

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Händler sehen kaum noch Interesse an Sammlerstücken

Im anschließenden Händlerraum blieb jegliches Wunder aus, das die hohen Erwartungen der Zuschauer vielleicht geweckt hätte. Julian Schmitz-Avila brachte die aktuelle Marktlage auf den Punkt und erklärte, dass die Ware früher wahnsinnig gefragt gewesen sei. Heutzutage sei das Interesse an gebrauchtem Meissner Porzellan hingegen äußerst gering. Dieser Rückgang der Nachfrage führte dazu, dass selbst erfahrene Sammler und Händler vorsichtig blieben und die gebotenen Preise nicht den früheren Werten entsprachen.

Gebote liegen weit unter der Experten-Schätzung

Das erste Gebot fiel mit 200 Euro sehr schmal aus. Walter Lehnertz begründete diesen niedrigen Preis damit, dass er vereinzelte Risse in dem teils nachträglich zugekauften Porzellan ausmachte. Diese Mängel sorgten dafür, dass die ursprünglich anvisierten 18.000 Euro in noch weitere Ferne rückten. Auch die Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel wurde nicht annähernd erreicht. Die Diskrepanz zwischen dem eingeschätzten Wert und dem tatsächlich erzielten Gebot verdeutlicht den Einbruch auf dem Gebrauchtwarenmarkt.

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Verkauf endet mit 620 Euro statt vierstelligem Betrag

Am Ende standen lediglich 620 Euro auf der Habenseite von Dr. Dieter Löhndorf. Obwohl der Betrag weit unter den Erwartungen lag, nahm er das Angebot an, da er unbedingt verkaufen wollte. Das Konzept der Sendung hat sich bis heute nicht verändert: Menschen lassen ihre Ware von Sachverständigen bewerten und feilschen dann im Händlerraum um den Verkaufspreis. Die Zeiten, in denen dort für Meissner Porzellan ein kleines Vermögen gezahlt wurde, sind endgültig vorbei.

Sendetermin und Wiederholungen im Programm

Bares für Rares wird wie gewohnt von Montag bis Freitag um 15:05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zuschauer, die die Episode verpasst haben, können auf Wiederholungen beim Ableger ZDF Neo zurückgreifen. Diese laufen dort um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr. Für Sammler und Investoren dient dieser Vorfall als drastisches Beispiel für die Volatilität des Marktes für historisches Porzellan.