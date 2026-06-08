Meisterfeier: SCM-Stars feiern ihren Titelgewinn

Die Meister-Helden des SCM feierten am Montagabend ihren Titelgewinn mit Tausenden Fans auf dem Rathausplatz in der Landeshauptstadt. Kapitän Christian O'Sullivan und das komplette Team durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen und erhielten eine Botschaft von Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Meister. Auf Einladung der Oberbürgermeisterin feierten die Meister-Helden am Montagabend ausgelassen mit Tausenden Fans auf dem Rathausplatz. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch reckte der scheidende Kapitän Christian O'Sullivan die Meisterschale in die Höhe.

Eine Saison der Magdeburger Liga-Dominanz ist zu Ende. Vor den Füchsen Berlin und nur mit einer HBL-Pleite. Am Montagabend stieg im Rathaus der Landeshauptstadt die Meister-Sause auf Einladung von Oberbürgermeisterin Simone Borris. Unter Stand up for the champions fuhren die SCM-Stars im offenen Bus vorm Rathaus vor, Tausende Fans warteten bereits.

Kapitän Christian O'Sullivan reckte schon auf dem Bus die Schale in die Höhe, dann ging es ins Rathaus. Dort durfte sich das komplette Team ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Anschließend ging es auf den Rathausbalkon. Dort eröffnete Christian O'Sullivan, der den SCM nach zehn Jahren verlässt.

Seine Botschaft an die Fans: Die Zukunft des SCM sieht sehr gut aus! Auch für Tim Hornke ist es die letzte Meisterschaft. Er beendet nach der Saison seine Karriere. Es war mir eine riesige Ehre, so lange für diesen Verein spielen zu dürfen, gibt er den Fans mit auf den Weg.

Die Schale ist wieder zu Hause, frohlockt Außenspieler Daniel Pettersson. Kreisläufer Magnus Saugstrup macht eine Ansage: Ich kann mich noch nicht für die Saison bedanken, noch ist sie nicht zu Ende! Der Dänen-Star spielt auf das Final4 in der Champions League am Wochenende an. Dort will der SCM seinen Titel aus der vergangenen Saison verteidigen.

Im Halbfinale am Samstag warten die Füchse Berlin. Superstar Gisli Kristjansson stimmt zu: Wir sind noch nicht fertig. Wir wollen es am Wochenende ordentlich zu Ende bringen. Meister-Trainer Bennet Wiegert sagt SPORTBILD exklusiv: Die Fans sind der Wahnsinn!

Aber: Genießen kann es Wiegert noch nicht, die Champions League ist sein großes Ziel: Ich bin ehrlich: Mein Fokus liegt sehr auf dem Wochenende. Ich bin froh, wenn ich zu Hause gleich wieder am Laptop arbeiten kann





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