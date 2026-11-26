Dein Kind kann einfach kein Mathe? Das ist nicht ganz richtig. Lies, warum das Fach bei vielen Schüler*innen Stress und Abwehr auslöst und was dagegen hilft.

Viele Kinder hassen Mathe, weil sie glauben, einfach kein Talent dafür zu haben. Was ihr gegen die Matheangst tun könnt und warum man gar kein Talent braucht, liest du hier.

Dein Kind kann einfach kein Mathe? Das ist nicht ganz richtig. Lies, warum das Fach bei vielen Schüler*innen Stress und Abwehr auslöst und was dagegen hilft. Die Angst vor Mathematik ist weit verbreitet.

Advertisement

Advertisement

Nicht nur Schülerinnen und Schüler würden das Schulfach gern in die Verbannung schicken, auch viele Erwachsene machen dicht, wenn man ihnen eine Mathematikfrage stellt. Man schaue sich bloß mal Kandidat*innen in Quizsendungen an, wie sie reihenweise zusammenzucken und Grimassen ziehen, wenn sich eine Rechenfrage anbahnt. Aber warum ist das so? All diese Menschen können doch nicht mathematisch ‚unbegabt‘ sein, wie man es gern ausdrückt – und dumm schon mal gar nicht, sonst würden sie wohl nicht in einer Quizsendung sitzen.