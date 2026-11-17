Mekia Cox erobert als Nyla Harper die Herzen von The Rookie-Zuschauern. Ein Rückblick auf ihre Karriere, Rollen in Gotham und Chicago Med sowie das Comeback in Staffel 9.

Die US-amerikanische Schauspielerin Mekia Cox hat durch ihre Darstellung der Polizistin Nyla Harper in der erfolgreichen Serie The Rookie einen festen Platz im Herzen der Fernsehpublikum erobert. Die 1981 geborene Künstlerin ist für ihre intensive Darstellung bekannt und hat sich in der Serie als fester Bestandteil des Ensembles etabliert. Ihre Figur wird als zunächst unnahbare Ausbilderin beschrieben, die im Laufe der Zeit jedoch eine zweite Familie in der Polizeiwache Wilshire-Mitte findet.

Karrierebeginn in Florida und erste Erfolge

Mekia Cox wurde am 18. November 1981 in Christiansted auf der Insel Saint Croix geboren, die zu den Amerikanischen Jungferninseln gehört. Als sie sieben Jahre alt war, zog ihre Familie nach Florida, wo sich ihre Leidenschaft für die darstellende Kunst entwickelte. Durch die geografische Nähe zu den Universal Studios in Orlando erhielt sie früh erste Opportunities im Geschäftsleben. Bereits 1994 gelang ihr der Einstieg in die professionelle Branche mit einer Gastrolle in der Nickelodeon-Serie My Brother and Me.

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Nach ihrem Abschluss im Musikstudium an der Florida State University entschied sie sich konsequent für eine Laufbahn als Schauspielerin. Zwischen 2005 und 2010 sammelte sie wertvolle Berufserfahrung durch zahlreiche Gastauftritte in bekannten US-Produktionen. Zu den frühen Stationen ihrer Karriere gehörten Auftritte in den Serien CSI: New York, One Tree Hill und 90210. In One Tree Hill übernahm sie die Rolle der Faith Banks, eine alte Freundin der Hauptfigur Lucas Scott, während sie in 90210 als Sasha zu sehen war.

Traumrollen in Gotham, Once Upon A Time und Chicago Med

Im Laufe ihrer Karriere erfüllte sich Mekia Cox verschiedene berufliche Träume, die auf ihrer persönlichen Bucketlist standen. Eine dieser Rollen war die einer Ärztin, die sie bereits 2014 in der DC-Serie Gotham verkörpern konnte. Dort spielte sie für eine einzelne Episode die Dr. Thawson. Ein weiterer großer Traum war die Darstellung der Disney-Prinzessin Tiana in der Serie Once Upon A Time. In der siebten Staffel gehörte sie zum Hauptcast und trat in insgesamt 21 Folgen auf.

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Ihre Arbeit in der Krankenhausserie Chicago Med zeigt sie in einer anderen medizinischen Funktion. Hier verkörperte sie nicht die klinische Praxis einer Ärztin, sondern die der Epidemiologin Robin Charles. Die Rolle war über mehrere Staffeln hinweg präsent, wobei sie in der Serie von Staffel 2 bis 5 zu sehen war. In der zehnten Season feierte sie ein Comeback, was ihre anhaltende Popularität in diesem Genre unterstreicht.

Die Hauptrolle in The Rookie und aktuelle Entwicklungen

Die mit Abstand größte Rolle ihrer bisherigen Laufbahn spielt Mekia Cox in The Rookie als Nyla Harper. Sie ersetzte in der zweiten Staffel der Serie die vorige Ausbilderin von John Nolan. Die Serie hat sich zu einem festen Programmierpfeiler im US-Fernsehen entwickelt und erfreut sich weiterhin wachsender Beliebtheit bei den Zuschauern. Die aktuelle Staffel 9 von The Rookie geht im Januar 2027 weiter, was auf eine lange und erfolgreiche Laufzeit der Produktion hindeutet. Die Entwicklung ihrer Figur von der strengeren Ausbilderin hin zu einer eingebundenen Teamkollegin bietet weiterhin tiefe Einblicke in ihre Charakterentwicklung.