Mekia Cox, bekannt aus "90210" und "Chicago Med", besticht als Nyla Harper in "The Rookie" und setzt damit neue Maßstäbe in der Hauptserie. Ein Blick auf ihre Karriere und die kommende Staffel.

Mekia Cox hat mit der Besetzung der Rolle Nyla Harper in der seriellen Hauptserie " The Rookie" einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere gemacht. Die Schauspielerin tritt in der zweiten Staffel als erfahrene Trainerin bei John Nolan auf und tritt damit eine zentrale Figur in der Machtstruktur der Serie ein.

Ausgangspunkte und Einstieg in das Fernsehen

Mekia Cox wurde am 18. November 1981 in Christiansted auf Saint Croix (Amerikanische Jungferninseln) geboren. Ihre Familie zog im Alter von sieben Jahren nach Florida, wo sie erstmals durch die Nähe zu den Universal Studios in Orlando die ersten Gastrollen ergriff - unter anderem 1994 in der Nickelodeon-Serie "My Brother and Me". Nach einem Musikstudium an der Florida State University kehrte sie zur Schauspielerei zurück und sammelte ab 2005 Erfahrung in Produktionen wie "CSI: New York" und 2006 in der Folge "One Tree Hill" als Faith Banks, eine alte Freundin von Lucas Scott.

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Solche frühen Rollen legten den Grundstein für ihre spätere Karriere, bevor sie mit einer Teilnahme an der Coming-of-Age-Serie "90210" sowie dem Aufeinander mit Dixon Wilson (Tristan Wilds) in einer emotionalen Storyline des Show-Universums Obemannung erlangete.

Gesicht der Fortbildung - Weg zur Ärztin und Disney‑Princess

Ein anspruchsvolles Ziel war in Mekia Coxs Wunschliste, die Rolle einer Ärztin zu spielen, die sie 2014 in "Gotham" verwirklichte. In der damit verbundenen Episode spielte sie Dr. Thawson. Ihre Ambitionen reichten weiter, als sie als Disney-Prinzessin Tiana in "Once Upon a Time" mitwirkte und damit als Hauptdarstellerin in 21 Episoden der siebten Staffel vorkam.

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In "Chicago Med" wiederum war Cox nicht als Ärztin, sondern als Epidemiologin Robin Charles anzutreffen. Sie war von Staffel 2 bis 5 in der Serie aktiv und feierte im Hintergrund der zehnsten Staffel ein Comeback.

Der Höhepunkt: Nyla Harper im "The Rookie"

Der eigentliche Durchbruch in der Mainstream-Carde wurde in "The Rookie" gefeiert. Cox hat damit die Verbindung zu ihr Berührte und zeichnet sich als Nyla Harper aus, die in der zweiten Staffel die vorige Trainerin von John Nolan ersetzt. Das Vorreiter-Spiel der Cast-Entwinung markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die Hauptsequenz, welche im Januar 2027 in Staffel 9 fortschreitet.

Diese neue Rolle einer Lehrerin kann Suche in der darauf koordiniert, die Drehbuchentwicklung zu beeinflussen und die Forschungs zum Sendemik . Cox hat hier damit eine starke und neue Alleinstellung in der Sprache und der Siegfriedentwicklung. Die spanfähigen im Paradis des Erscheinungsverhalten wird sehr wichtig dieser Art, wohre heraus. "