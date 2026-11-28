Für Laurent Mekies war die Vertragsverlängerung in einer schwierigen Phase der Wendepunkt für Max Verstappen - Niederländer der 'beste Sensor' im Auto

Für Laurent Mekies war die Vertragsverlängerung in einer schwierigen Phase der Wendepunkt für Max Verstappen - Niederländer der"beste Sensor" im Auto - Red Bull hat sich nach einem schwierigen Saisonstart zurück an die Spitze gekämpft - und für Teamchef Laurent Mekies warNeun Podestplätze hintereinander, darunter vier Siege: Verstappen befindet sich in einer beeindruckenden Form.

Mekies sieht darin eine Leistung, die zu den stärksten Phasen seiner bisherigen Karriere gehört.

Advertisement

Advertisement

"Wenn schon nicht die beste Version von Max, dann ist das wohl ziemlich nah dran", sagt der Red-Bull-Teamchef. Dabei sei die Ausgangslage zu Saisonbeginn alles andere als vielversprechend gewesen. Sowohl beim Chassis als auch bei der Antriebseinheit habe Red Bull einen erheblichen Rückstand auf die Konkurrenz gehabt. Dass das Team inzwischen wieder regelmäßig um Siege kämpft, sei das Ergebnis einer gemeinsamen Kraftanstrengung.