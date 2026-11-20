Melania Trump spricht offen über die Liebe und warnt ihren Sohn Barron vor Gefahren beim Dating. Die Dokuserie startet am 20. November auf Prime Video.

Die erste Ehefrau des US-Präsidenten Melania Trump nutzte ihre neu gestartete Dokuserie, um mit ihrem Sohn Barron über sensible Themen zu sprechen. In der ersten Folge der Serie warnt sie den 20-Jährigen explizit vor den Risiken und Gefahren, die beim Thema Dating in der modernen Welt lauern.

Warnende Ratschläge für den jüngsten Trump-Sohn

Melania Trump offenbart in der Dokumentation, dass sie ihrem Sohn bereits lange zuvor eindringliche Ratschläge gegeben hat. Sie zitiert sich selbst mit dem Satz: "Weißt du, da draußen ist eine gefährliche Welt, sei vorsichtig." Diese Worte unterstreichen ihre Haltung, ihren Sohn vor den möglichen Fallstricken des Dating-Lebens zu beschützen. Die Mutter betont dabei, dass sie und ihr Sohn sehr offen über das Leben sprechen, um ihn bestmöglich zu unterstützen.

Also read Trump-Watch: Gipfel mit Putin und Xi: Trump in China unter „Freunden“, zu Hause unter Druck

Barron Trump gilt als begehrter Young Professional

Der junge Mann studiert derzeit an der Stern School of Business der New York University und genießt einen hohen Bekanntheitsgrad. Regisseur Brett Ratner berichtet in der Serie von der großen Attraktivität von Barron Trump. Er teilt die Geschichte, dass Töchter von Freunden von ihm begeistert sind. Viele dieser jungen Frauen gäben an, sie wollten an die NYU wechseln, nur um in der Nähe von Barron zu sein.

Mutterschaft ohne strenge Kontrolle

Trotz der Warnungen vor der gefährlichen Welt da draußen betont Melania Trump ihre Rolle als moderne Mutter. Sie erklärt, dass es ihr sehr wichtig ist, dass Barron das Leben lebt, das er möchte und das ihn glücklich macht. Die Präsidenten-Gattin gibt zu, dass sie ihren Sohn nicht gern kontrolliert. Sie respektiert seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Charakter und seine eigenen Überzeugungen als feste Bestandteile seiner Persönlichkeit.

Advertisement

Priorität und ständige Unterstützung

Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird in der Serie als besonders eng beschrieben. Melania versichert, dass sie immer für Barron da sein wird. Sie bestätigt ihm, dass er ihre Priorität ist und dies auch in Zukunft bleiben wird. Diese ständige Unterstützung bietet ihm ein Fundament, während er seine eigene Identität und seine Lebensentscheidungen findet, unabhängig von den äußeren Einflüssen.

Start der exklusiven Streaming-Produktion

Die zweigeteilte Dokuserie trägt den Titel "Melania, The Series" und wurde am 20. November weltweit exklusiv auf dem Streamingdienst Prime Video veröffentlicht. Die Produktion gibt Einblicke in das Privatleben der Familie Trump und beleuchtet die Dynamik zwischen der First Lady und ihrem jüngsten Sohn. Bereits im August wurde berichtet, dass Barron Trump viel Zeit mit seiner Mutter verbringt und kaum noch öffentlich in Erscheinung tritt.