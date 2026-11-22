Warnen statt kontrollieren: Melania Trump spricht in ihrer neuen Doku offen über Barrons Liebesleben und ihre Rolle als Mutter.

" erzählt die First Lady, dass sie den Studenten vor möglichen Gefahren beim Dating warnt. Mutter und Sohn reden demnach sehr offen miteinander.

"Ich habe immer gesagt: 'Weißt du, da draußen ist eine gefährliche Welt, sei vorsichtig. ' Wir sprechen sehr offen über das Leben"in der Serie. Gleichzeitig betont sie, dass sie stets hinter ihm steht: "Ich werde immer für ihn da sein. Ich bin es und werde es immer sein.

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Und er weiß, dass er meine Priorität ist, und er wird immer meine Priorität sein.

" An Verehrerinnen scheint es plaudert in der Doku nämlich aus, dass einige Töchter seiner Freunde ganz hin und weg von dem Präsidentensohn seien. Seinetwegen wollten sie sogar an der New York University studieren. studiert selbst an der Stern School of Business der New York University. Trotz ihrer Warnungen will die First Lady dem Studenten jedoch weder Vorschriften machen noch sein Liebesleben kontrollieren.

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"Ich finde es sehr wichtig, dass er das Leben lebt, das er möchte und das ihn glücklich macht. Ich kontrolliere ihn nicht gern. Er hat seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Charakter, seine eigenen Überzeugungen, und das respektiere ich" zudem als sehr coole Mutter. Die zweiteilige Dokuserie ist ab sofort weltweit exklusiv bei Prime Video zu sehen.entgegengebracht wird, vor allem darauf zurück, dass die Menschen nur wenig von dem Präsidentensohn zu sehen bekommen.

Melania spricht in ihrer Doku über Barrons Liebesleben – wie findet ihr das?