Die Amazon-Dokuserie "Melania, The Series" startet mit wenigen Prominenten zur Premiere. Jeff Bezos bleibt fern, Donald Trump schweigt. Analyse der Auswirkungen auf die First Lady.

Die Premiere der neuen zweiteiligen Amazon- Dokuserie "Melania, The Series" fand am Donnerstagabend im New Yorker Lincoln Center statt. Melania Trump (56) präsentierte sich dabei in einer schwarzen Spitzenrobe von Dolce & Gabbana, die exakt auf den dunklen Roten Teppich abgestimmt war. Trotz ihrer Vorliebe für luxuriöse Auftritte blieb dem Event der erhoffte Hollywood-Glanz jedoch weitgehend verwehrt.

Gästeliste ohne große Prominenz

Erwartete Hollywood-Stars und hohe Ökonomen der Branche hielten sich fern. Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (56) sagten ihren Besuch aus unbekannten Termingründen ab. Zu den wenigen bekannteren Gästen zählten Personen aus dem unmittelbaren Umfeld der Familie Trump. Dazu gehörten die frühere Beraterin Kellyanne Conway (59), die ehemalige US-Justizministerin Pam Bondi (61) und der Botschafter Mike Waltz (52). Regisseur Brett Ratner (57) und Melanias langjähriger Modedesigner Hervé Pierre (61) ergänzten die Liste, was das Ereignis eher wie ein privates Treffen als wie eine große Star-Aufgebot wirken ließ.

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Jeff Bezos und Amazon MGM Studios

Zwar zog sich Jeff Bezos im Jahr 2021 vom Posten des Amazon-CEO zurück, doch als Gründer, Großaktionär und Executive Chairman übt er weiterhin erheblichen Einfluss auf den Konzern aus. Amazon MGM Studios steckt hinter dem Projekt, für das das Unternehmen rund 40 Millionen Dollar für die Rechte am Kinofilm und der anschließenden Serie zahlte. Weitere 35 Millionen Dollar flossen in die Vermarktung des Films. Die Beteiligung von Bezos zeigt sich jedoch nur indirekt, da er persönlich nicht erschien.

Im Kontrast dazu begleitete US-Präsident Donald Trump seine Frau bei der Premiere des Kinofilms "Melania" im Januar persönlich. Dieses Mal musste Melania den Teppich allein betreten, ihr Lächeln wirkte dabei angespannt. Auch die öffentliche Werbung des US-Präsidenten für die neue Serie fiel auffällig knapp aus. Auf Truth Social teilte Trump den Trailer ohne eigenen Kommentar, während eine ausführliche Würdigung der Produktion seiner Ehefrau zunächst ausblieb.

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Persönliches Projekt von Melania Trump

Für Melania Trump ist diese Produktion ein höchst persönliches Unterfangen. Sie betonte, dass es das erste Mal sei, dass sie von der Idee bis zum Ende beteiligt war. Alles, was die Zuschauer sehen, basiert nach ihren Angaben auf ihrer eigenen Idee, beginnend bei der Werbung über die Musik bis hin zum Schnitt. Die zweiteilige Serie ist am Freitag bei Prime Video gestartet und knüpft an den Anfang 2026 veröffentlichten Kinofilm an.

Inhalt der Serie und politischer Kontext

Während der Film die Wochen vor der zweiten Amtseinführung von Donald Trump begleitete, zeigt die Serie nun Melanias Rückkehr ins Weiße Haus. Die erste Folge beschäftigt sich detailliert mit den dortigen Machtstrukturen und ihrer Familie. Die zweite Episode dokumentiert, wie Melania ihre Aufgaben als First Lady wahrnimmt. Die Absenz von Jeff Bezos und Lauren Sánchez an diesem Abend steht immer noch im Raum, da die genauen Gründe für ihr Fernbleiben nicht bekannt gegeben wurden.