Mélanie Meillard fällt mit schwerem Kreuzbandriss die Saison aus, während Lara Aicher in Levi gewinnt

Schwere Verletzung für die Schweizerin Mélanie Meillard: Kreuzbandriss und Meniskusschaden beenden ihre Saison vorzeitig. Gleichzeitig triumphierte Lara Aicher beim Slalom-Weltcup in Levi.

Ein schmerzha setback für die Schweizer Skihöhenfliegerin Mélanie Meillard, deren Weltcup saison bereits vor dem offiziellen Start abrupt und bitter endete. Der Schweizer Skiverband gab am Freitag offiziell bekannt, dass die 28-jährige Athletin am ersten Weltcup -Event in Levi, Finnland, nicht starten wird.

Die Ursache für diese unglückliche Situation ist ein schwerer Sturz während einer Trainingseinheit, der zu einer signifikanten Distorsion des rechten Kniegelenks führte. Um die genauen Umstände und das Ausmaß der Verletzung präzise zu diagnostizieren, reiste Meillard umgehend in ihre Heimat zurück. Von dort trug sie nun die tragische Nachricht: Der offizielle Befund bestätigt nicht nur einen kompletten Kreuzbandriss, sondern es wurden auch beide Menisken des rechten Knies schwer beschädigt.

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Kreuzbandriss beendet Mélanie Meillards Saison

Diese Diagnose bedeutet im Extremfall, dass die gesamte Skisaison für Meillard zu Ende ist, noch bevor sie ihre erste Chance auf ein erfolgreiches Rennen hatte. Es ist ein hartes Schicksal für eine Sportlerin, die sich in der Vorsaison gut vorbereitet fühlte und hohe Erwartungen in die neue Saison gesetzt hatte. Trotz der hoffnungslosen Lage zeigte sich die verletzte Athletin nach außen hin außerordentlich stark und kämpferisch.

In einer öffentlichen Erklärung bekannte sie sich zu ihrem Leidensweg und ihrem Willen zur Rückkehr. Sie betonte, wie schwierig es sei, sich einen Tag vor dem eigentlichen Saisonstart so schwer zu verletzen, besonders wenn man nach einer sehr erfolgreichen Sommervorbereitung ins Training gestartet sei. Dennoch vertraut sie auf ihren Heilungsprozess und ihre mentale Stärke. Mit den Worten, dass sie den Weg zurück in den Spitzensport kenne, versprach sie, alles in die Hand zu nehmen, um noch stärker als zuvor zurückzukehren.

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Diese Resilienz ist umso beeindruckender, wenn man die Vorgeschichte betrachtet. Bereits bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang hatte Meillard ihr Kreuzband gerissen, damals allerdings am linken Knie. Nun trifft es das rechte Knie, was die Karrierebelastung und die psychischen Hürden für die erfahrene Skiläuferin immens erhöht. Während die Nachrichten aus der Schweiz von Traurigkeit geprägt sind, gibt es auf der anderen Seite der Strecke deutliche Erfolge und Veränderungen im Weltcup-Feld.

Lara Aicher gewinnt Slalom-Flutlichtrennen in Levi

Die deutsche Slalom-Dominanz setzt sich fort, als Lara Aicher bei einem spektakulären Flutlicht-Event in Levi triumphierte. Drei Wochen nach ihrem dritten Platz im Riesenslalom von Sölden setzte sie ein weiteres starkes sportliches Ausrufezeichen. Aicher gilt in dieser Saison als eine der heißesten Anwärterinnen auf den Gewinn des Gesamtweltcups, und dieser Sieg festigte ihren Status unter den Top-Skiläuferinnen. Es handelte sich um ihren sechsten Weltcup-Sieg in der Karriere, und insbesondere war es ihr erster Sieg in einer reinen Slalom-Disziplin.

Einen Tag nach ihrem Geburtstag sicherte sie sich den ersten Platz mit einem Vorsprung von 0,43 Sekunden vor der für Albanien startenden Lara Colturi. Auf dem dritten Platz landete die Österreicherin Katharina Truppe mit 0,50 Sekunden Rückstand. Die deutsche Teamkollegin Lena Dürr musste einen hart erkämpften Kampf liefern; nachdem sie im ersten Durchgang einen schlechten Start hatte und weit zurückfiel, kämpfte sie sich im Finale von Platz 30 auf einen respektablen 18. Platz vor.

Mikaela Shiffrin konzentriert sich auf Riesenslalom

Besonders bemerkenswert ist zudem die strategische Veränderung der langjährigen Slalom-Dominantin Mikaela Shiffrin aus den USA. Die Amerikanerin, die im vergangenen Winter unglaubliche neun von zehn Slalom-Rennen gewonnen hatte, verzichtete bewusst auf einen Start in Levi. Sie hat angekündigt, die Slalom-Kalender etwas zu entzerren und sich stattdessen auf die Disziplinen Riesenslalom und Super-G zu konzentrieren. Auch das kommende Rennwochenende in Gurgl in Tirol wird sie auslassen, was den Wandel in ihrer Karriere und ihrer Strategie unterstreicht.