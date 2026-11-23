Der weltweite Hit Wonderful Dream ist von Tragik umgeben. Melanie Thornton starb 2001 beim Flugzeugabsturz in Zürich, kurz vor dem Release ihres Weihnachts-Klassikers.

Die US-amerikanische Pop-Sängerin Melanie Thornton verlor am 24. November 2001 in der Schweiz ihr Leben. Bei einem katastrophalen Flugzeugabsturz der Fluggesellschaft Crossair starb die damals 34-jährige Künstlerin, als ihre Maschine kurz vor der Landung in Zürich in einen Wald krachte. Der Absturz ereignete sich nur zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung ihres weltweit bekannten Weihnachts-Hits " Wonderful Dream (Holidays Are Coming)".

Kritischer Unfallhergang am Flughafen Zürich

Die Maschine Crossair Flug 3597 war von Berlin-Tegel kommend unterwegs. Kurz vor der Landung in Zürich setzte der Pilot bei dichtem Nebel und Schneetreiben viel zu früh zum Sinkflug an. Ein versuchtes Durchstartmanöver in letzter Sekunde scheiterte, das Fahrwerk streifte Baumwipfel und das Flugzeug zerbrach gegen 22:03 Uhr auf dem Boden. Bei der Katastrophe starben insgesamt 24 Menschen, während neun Passagiere den Vorher lebend überlebten.

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Markterfolg trotz Verlust der Protagonistin

Melanie Thornton erlebte den Mega-Erfolg ihres Songs nicht mehr. Komponist Marc Lennard alias Mitchell Lennox gab an, das Lied werde Jahr für Jahr erfolgreicher. Für die Single wurden Fünffach-Gold und Doppelplatin für 1,5 Millionen verkaufte Exemplare verliehen. Im Jahresverlauf erreicht der Titel 30 Millionen Streams. Viele Hörer vermuten fälschlicherweise einen US-Ursprung, doch das Lied entstand in Berlin.

Bio und Karriere vor der fatalen Reise

Melanie Thornton kam 1992 aus den USA nach Deutschland, um in der aufblühenden Eurodance-Szene Fuß zu fassen. 1994 wurde sie Teil des Duos La Bouche. Mit Hits wie "Be My Lover" verkaufte das Team zwölf Millionen Tonträger. 2000 startete sie erfolgreich ihre Solokarriere. Am 24. November 2001 trat sie bei der "Coca Cola Christmas Tour" vor 40.000 Zuschauern in Leipzig auf.

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Überlebende berichten über das inferno

Der Tourmanager Andy saß zwei Reihen vor Melanie Thornton und überlebte den Crash. Er berichtete von einem lauten Krachen gefolgt von einer durch das Flugzeug ziehenden Feuerwand. Spätere Ermittlungen zeigten, dass viele weibliche Opfer mit längeren Haaren sofort Feuer fingen. Andy überlebte vermutlich, weil er eine Glatze hatte. Die Maschine verschwand rund vier Kilometer vor der Landebahn vom Radar und fing nach dem Aufprall Feuer.

Letztes Interview thematisierte Vergänglichkeit

Kurz vor ihrem Tod sprach BILD mit Melanie Thornton über den Tod. Drei Monate zuvor hatte man sie auf die Soul-Stars Aaliyah angesprochen, die im August 2001 in den Trümmern eines Flugzeugs starb. Thornton sagte damals, Gott beschütze sie und wünsche sich Zeit. Nach ihrem Tod sang Sarah Connor bei der Trauerfeier. Marc Lennard betonte, dass Thornton ein feiner Mensch mit echter Klasse war.