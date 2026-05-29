Melanistische Kreuzotter - Schwarze Gefahr mit Wärmadvantage

Die schwarze Farbform der Kreuzotter ist ein Beispiel für Melanismus, der in kühlen Habitaten Vorteile bietet. Trotz dunkler Erscheinung ist das Gift identisch und das Verhalten scheu. Tipps zur Erkennung und zum sicheren Umgang werden erläutert.

Eine seltene Farbform der heimischen Kreuzotter sorgt immer wieder für Überraschung, wenn man plötzlich eine pechschwarze Schlange zwischen Heidelbeeren im Moor oder am Waldrand entdeckt.

Viele Menschen nennen sie umgangssprachlich Höllenotter, doch wissenschaftlich handelt es sich um ein Beispiel für Melanismus, also die übermäßige Produktion von Melanin, dem dunklen Pigment, das der Haut ihre fast völlig schwarze Färbung verleiht. Diese Farbvariante entsteht nicht durch genetische Defekte, sondern ist eine natürliche Anpassung, die der Schlange in bestimmten Lebensräumen klare Vorteile bietet.

Insbesondere in kühlen Regionen, wo die Sonne nur zeitweise stark genug ist, um die Umgebung zu erwärmen, ermöglicht die dunkle Oberfläche eine schnellere Aufnahme von Sonnenwärme. Da Reptilien ihre Körpertemperatur nicht eigenständig regulieren können, ist diese Fähigkeit von großer Bedeutung für ihre Aktivität, ihr Jagdverhalten und letztlich ihr Überleben. Deshalb findet man melanistische Kreuzottern besonders häufig in Mooren, Bergheiden, Mittelgebirgen und anderen feuchten, kühlen Habitaten, wo sonnige Flecken zwischen schattigen Verstecken verteilt sind.

Im süddeutschen Raum treten die schwarzen Kreuzottern vor allem im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu auf, während sie in norddeutschen Moorlandschaften ebenfalls verbreitet sind. In einigen dieser Gebiete ist die Anzahl der dunkel gefärbten Tiere sogar höher als die der typischen grau‑braunen Exemplare, was die Bedeutung des Melanismus für die lokale Population unterstreicht. Die Tiere bewohnen außerdem Heideflächen, lichten Waldabschnitte und Waldränder, wo sie sowohl sonnige Aufheizplätze als auch Rückzugsorte finden.

Trotz ihres eindrucksvollen Äußeren besitzen schwarze Kreuzottern das gleiche Gift wie ihre helleren Artgenossen und verhalten sich nicht aggressiver. Kreuzottern gelten allgemein als sehr scheu und fliehen meist, sobald sie Vibrationen im Boden wahrnehmen. Bisse sind äußerst selten und erfolgen meist nur, wenn das Tier in die Enge getrieben oder versehentlich angefasst wird. Wer einer Kreuzotter begegnet, sollte ruhig bleiben und das Tier nicht bedrängen.

In den meisten Fällen zieht sich die Schlange langsam zurück und versucht, einen geeigneten Versteck zu finden. Ein wichtiger Hinweis zur Unterscheidung von giftigen Vipern und harmlosen Nattern sind die Pupillen: Kreuzottern besitzen senkrechte, schlitzförmige Pupillen, während Nattern runde Pupillen haben.

Zudem wirkt die Kieferpartie der Kreuzotter kräftiger und ihr Kopf wirkt etwas dreieckiger, ein weiteres Merkmal, das bei der Identifizierung hilft. Wer diese Merkmale kennt, kann im Ernstfall schnell entscheiden, ob Vorsicht geboten ist, ohne in Panik zu geraten. Der respektvolle Umgang mit der Natur und das Bewusstsein, dass die schwarze Variante nichts Gefährlicheres ist als die gewöhnliche Kreuzotter, trägt dazu bei, Konflikte zu vermeiden und die Artenvielfalt zu erhalten





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