Fakten zu Melatonin in Obst und Getreide. Warum die innere Uhr von der Ernährung abhängt und welche Nährstoffe für die körpereigene Produktion entscheidend sind.

Das Hormon Melatonin ist aus dem modernen Gesundheitsdiskurs nicht mehr wegzudenken. Es ist als Nahrungsergänzungsmittel in Apotheken erhältlich und findet sich zunehmend als Zutat in Supermarktprodukten. Doch neben künstlichen Präparaten gibt es auch natürliche Quellen. Zahlreiche Lebensmittel enthalten Melatonin von Natur aus. Diese pflanzlichen und tierischen Produkte bieten einen alternativen Weg, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu unterstützen.

Natürliche Quellen für das Schlafhormon

Die Konzentration von Melatonin in Lebensmitteln ist dabei nicht einheitlich. Sie variiert stark zwischen den einzelnen Produkten. Faktoren wie Erntezeitpunkt, saisonale Schwankungen und regionale Umweltbedingungen spielen eine Rolle. Auch die Sortenbildung und die Art der Weiterverarbeitung beeinflussen die Werte. Wissenschaftler sind sich noch nicht sicher, ob alle melatoninhaltigen Lebensmittel bekannt sind. Erst im Jahr 2006 wurden neue Erkenntnisse zur Verteilung in der Nahrungskette publiziert.

Also read Neuer Audi A2 e-tron: Daten, Preise und Fakten zum Kompakt-Elektroauto

Wirkung auf den menschlichen Organismus

Die Forschung untersucht zunehmend die Auswirkungen von Melatonin auf den Körper. Erste Studien deuten darauf hin, dass der Verzehr bestimmter Früchte den Melatoninspiegel kurzfristig erhöhen kann. Untersucht wurden hierbei unter anderem Kirschen, Bananen, Ananas und Orangen. Die genaue Menge, die konsumiert werden muss, bleibt jedoch noch unklar. Ebenso ist die langfristige Wirkung auf die Schlafqualität weiterhin Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion.

Expertenmeinung von Sophie Brünke

Die Ernährungswissenschaftlerin Sophie Brünke warnt davor, Lebensmittel als Schlafwundermittel zu betrachten. Eine Tomate allein führe nicht direkt zum gewünschten Schlaf. Der menschliche Körper ist in der Lage, das Hormon selbst zu produzieren. Dieser Prozess erfordert jedoch bestimmte Bausteine. Ohne diese Substanzen kann die innere Uhr nicht effektiv reguliert werden.

Advertisement

Rolle von L-Tryptophan und Vitamin B6

Essenziell für die Bildung des Schlafhormons ist L-Tryptophan. Diese Aminosäure ist die Vorstufe für die Umwandlung im Körper. Die Umwandlung wird durch Vitamin B6 unterstützt. Beide Nährstoffe sind für die Regulierung des Nervensystems unerlässlich. Sie fördern zudem den Entspannungsprozess im menschlichen Organismus. Eine ausgewogene Aufnahme dieser Stoffe ist daher fundamental für die Schlafhygiene.

Magnessium und Nahrungsquellen

Zusätzlich zu den genannten Vitaminen und Aminosäuren ist Magnesium beteiligt. Dieses Mineral unterstützt die Entspannung des Körpers. L-Tryptophan ist in Eiern, Fleisch, Nüssen und Samen enthalten. Vitamin B6 findet sich in Vollkorngetreide, roter Paprika, Sardinen und Schweinefleisch. Trockenfrüchte liefern ebenfalls wichtige Anteile. Vollkornprodukte, Nüsse und grünes Blattgemüse sind gute Magnesiumlieferanten.