Der französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon besucht Berlin, stellt sein Buch vor und macht Wahlkampf unter Exilfranzosen, während er den Ruf als Deutschlandhasser als Vorurteil zurückweist.

Der französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat den Ruf, ein unverbesserlicher Deutschenhasser zu sein. Alles nur Vorurteile, beharrt er bei einem Besuch in Berlin. Dort verrät er auch, was er von Sahra Wagenknecht hält.

Zur Begrüßung sagt Jean-Luc Mélenchon ein paar Sätze auf Deutsch. Ausgerechnet auf Deutsch - die Sprache des Landes, das er hasst. Zumindest ist das sein Ruf.

Advertisement

Advertisement

"Mit antideutscher Agenda in den Élysée",die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" mit Blick auf seine Ambitionen, nächster Präsident unseres Nachbarlandes zu werden. "Deutschland gehört zu seinen Lieblingsfeinden, jetzt besucht er Berlin", Selbst in Frankreich gelte er als "germanophobe", berichtet der linksradikale Präsidentschaftskandidat bei seinem Auftritt in Berlin. Noch schlimmer ergehe es einem Parteifreund aus Toulouse, der zwar Deutsch spreche, aber in Frankreich als "germanophague" bezeichnet werde, als "Deutschenfresser".