Melika Foroutan übernimmt ab 2025 die Ermittlerrolle im Frankfurter Tatort. Zusammen mit Edin Hasanović löst sie ungelöste Fälle nach Margarita Broich und Wolfram Koch.

Melika Foroutan wechselt ab dem Jahr 2025 als neue Hauptdarstellerin in den Frankfurter Tatort. Sie übernimmt die Rolle der Ermittlerin Maryam Azadi und agiert fortan gemeinsam mit Edin Hasanović, der den Kommissar Hamza Kulina spielt. Dieses neu besetzte Duo ersetzt die bisherigen Ermittler Janneke und Paul Brix, die zuvor von Margarita Broich und Wolfram Koch verkörpert wurden. Die Produktion konzentriert sich dabei explizit auf die Aufklärung von Cold Cases, also historisch ungelösten Kriminalfällen.

Erfahrene Schauspielerin mit internationaler Laufbahn

Melika Foroutan bringt eine umfangreiche und vielschichtige Karriere in den Fernsehdienst. Sie wurde in Teheran geboren und studierte an der Universität in Köln zunächst Philosophie, Englisch und Geschichte. Den Wechsel zur Schauspielerei vollzog sie 1999 an der Universität der Künste in Berlin. Ihr televisiones Debüt gab sie bereits im Jahr 2000 in der Gerichtsshow Streit um drei. Ein Jahr später folgte ihre erste Hauptrolle im Kurzfilm Für dich mein Herz.

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Ihre theaterpraktische Ausbildung sammelte Foroutan ab 2003 am Schauspielhaus Leipzig. Den Durchbruch im deutschen Fernsehen erreichte sie 2007 mit der festen Rolle der Kriminalkommissarin Sylvia Henke in der ZDF-Serie KDD - Kriminaldauerdienst. In den Folgejahren festigte sie ihren Ruf durch Auftritte in verschiedenen Kinoproduktionen. Dazu zählen die Romanverfilmung Die dunkle Seite sowie die Tragikomödie Flaschenpost an meinen Mann, in der sie die Tanzlehrerin Susanne verkörperte.

Ein weiterer bedeutender Meilenstein war ihre Titelrolle im Jahr 2020 im Kinofilm Pari. Zusätzlich wirkte sie 2011 in der ARD-Verfilmung Der Mann mit dem Fagott mit. Für ihre Darstellung der Kommissarin Louise Bonì in Begierde - Mord im Zeichen des Zen erhielt sie im Jahr 2015 den Hessischen Fernsehpreis. Parallel dazu ist sie aktuell in der Netflix-Serie Die Kaiserin als Mutter des Kaisers zu sehen.

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Preise und Erfolge des neuen Ermittler-Duos

Das neue Ermittler-Duo Maryam Azadi und Hamza Kulina trat bereits mit seiner ersten Episode Dunkelheit in Erscheinung. Diese Auftaktfolge sorgte für erhebliche mediale Aufmerksamkeit und wurde im Jahr 2026 mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität der Produktion und die starke Chemie zwischen den Darstellern.

Die Struktur der Serie legt den Fokus auf die systematische Aufklärung alter Fälle. Dies unterscheidet das neue Team von den Vorgängern, die oft in laufenden Ermittlungen agierten. Mit dem Fall 4 Finger, der im November desselben Jahres ausgestrahlt wird, folgt bereits die vierte Episode. Dieser zeitliche Rahmen zeigt die Kontinuität und das schnelle Produktionsgefälle der neuen Staffel.

Hintergrund und Biografie der Hauptdarstellerin

Melika Foroutan wuchs nach der Flucht ihrer Familie im Jahr 1983 in Deutschland auf. Die Familie zog nach Boppard am Rhein, der Heimat ihrer deutschen Mutter. Ihr Bruder ist Bahman Foroutan, der in Paris Filmregie studierte und später als Fußballtrainer, unter anderem für die iranische Nationalmannschaft, arbeitete. Ihre Schwester Naika Foroutan ist in Deutschland als Politik- und Sozialwissenschaftlerin bekannt.

Foroutan lebt in Berlin mit ihrem Ehemann Jon Handschin, der als Schweizer Film-Unternehmer tätig ist. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter. In ihrer Jugend spielte Melika Foroutan selbst aktiv Fußball, eine Leidenschaft, die sie bis heute bewahrt hat. Die Verbindung zur iranischen Kultur und die deutsche Prägung prägen ihre künstlerische Ausstrahlung maßgeblich.

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Weiterer Verbleib im deutschen Fernsehen

Die Integration des neuen Teams markiert einen wichtigen Wendepunkt für den Frankfurter Tatort. Die Ablösung von Margarita Broich und Wolfram Koch durch Melika Foroutan und Edin Hasanović ist Teil einer strategischen Erneuerung. Die Serie bleibt dabei ihrem Kern verpflichtet, nämlich der detaillierten Aufarbeitung von Verbrechen im städtischen Raum.

Die Kombination aus erfahrener Darstellerin und frischer narrative Ausrichtung auf Cold Cases bietet neues Potenzial. Die Auszeichnung mit dem Grimme-Preis 2026 bestätigt die erfolgreiche Umsetzung dieser Konzeption. Zuschauer können nun mit der neuen Folge 4 Finger im November einen weiteren Beitrag des Duos erwarten, der an den Erfolg der ersten Ausgabe anknüpfen soll.