Die Schauspielerin Melika Foroutan übernimmt ab 2025 die Rolle der Maryam Azadi im Frankfurter Tatort. Sie ermittelt gemeinsam mit Edin Hasanović.

Die Frankfurt er Tatort -Serie erfährt im Jahr 2025 einen signifikanten Besetzungswechsel. Melika Foroutan tritt an die Seite von Edin Hasanović, um gemeinsam als neues Ermittlerduo in die Spuren ungelöster Kriminalfälle einzutauchen. Diese Neukonzeption markiert einen frischen Wind für die lange Tradition der Reihe und setzt auf eine dynamische Besetzung mit internationaler Erfahrung.

Karina der neuen Tatort-Ermittler ab 2025

Die zentrale Information ist, dass Melika Foroutan und Edin Hasanović ab 2025 die Hauptrollen der neuen Tatort-Kommissare in Frankfurt übernehmen. Sie ersetzen damit das vorherige Duo aus Janneke, gespielt von Margarita Broich, und Paul Brix, verkörpert von Wolfram Koch. Der Fokus der neuen Serie liegt auf der Aufklärung von Cold Cases, also historischen und noch nicht gelösten Kriminalfällen. Dieser strategische Wechsel richtet sich an ein Publikum, das nach modernen Erzählstrukturen und frischen Perspektiven in der Kriminalfilmgattung sucht.

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Biografische Wurzeln und beruflicher Werdegang

Die Karriere von Melika Foroutan ist durch eine beeindruckende Bandbreite an Erfahrungen geprägt. Sie wurde in Teheran geboren und studierte zunächst Philosophie, Englisch und Geschichte an der Universität in Köln. Im Jahr 1999 entschied sie sich für eine umfassende Schauspielausbildung und wechselte an die Universität der Künste in Berlin. Bereits im Jahr 2000 gab sie in der Gerichtsshow Streit um drei ihr Fernsehen-Debüt. Ein Jahr später übernahm sie ihre erste Hauptrolle im Kurzfilm Für dich mein Herz . Ab 2003 sammelte sie fundierte Theatererfahrung am Schauspielhaus Leipzig, was ihre schauspielerische Basis starkete.

Preise und internationale Filmkarriere

Ihr großer Durchbruch im Fernsehen gelang Foroutan im Jahr 2007 mit der Rolle der Kriminalkommissarin Sylvia Henke in der ZDF-Serie KDD - Kriminaldauerdienst . Seitdem wirkte sie in zahlreichen TV- und Kinoproduktionen mit. Dazu gehören die Romanverfilmung Die dunkle Seite und die Tragikomödie Flaschenpost an meinen Mann , in der sie die Tanzlehrerin Susanne darstellte. Im Jahr 2020 übernahm sie die Titelrolle im Kinofilm Pari . Zudem war sie in der ARD-Verfilmung Der Mann mit dem Fagott im Jahr 2011 zu sehen. Für ihre Leistung als Kommissarin Louise Boni in Begierde - Mord im Zeichen des Zen erhielt sie im Jahr 2015 den Hessischen Fernsehpreis. Ihre Reichweite erstreckt sich auch auf internationale Formate wie die Netflix-Serie Die Kaiserin .

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Erfolg des neuen Ermittlerduos und Preiswürdigkeit

Das neue Team aus Maryam Azadi und Hamza Kulina, verkörpert von Melika Foroutan und Edin Hasanović, hat bereits für Furore gesorgt. Gleich ihr erster Fall mit dem Titel Dunkelheit sorgte für hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Diese erste Zusammenarbeit wurde im Jahr 2026 mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität der Inszenierung und die schauspielerische Stärke der Darsteller. Im November desselben Jahres folgte mit 4 Finger bereits der vierte Ermittlungsfall des Duos, was die Kontinuität und Beliebtheit der neuen Reihe belegt.

Familienhintergrund und persönliche Lebenssituation

Melika Foroutans familiärer Hintergrund ist vielfältig und international geprägt. Sie ist die Tochter eines Iraners und einer Deutschen und hat zwei ältere Geschwister. Ihre Familie floh im Jahr 1983, einige Jahre nach der iranischen Revolution, nach Deutschland und zog in die Heimat der Mutter nach Boppard am Rhein. Ihre Schwester Naika Foroutan ist in Deutschland als Politik- und Sozialwissenschaftlerin bekannt. Ihr Vater Bahman Foroutan, der in Paris Filmregie studierte, arbeitete später als Fußballtrainer, unter anderem für die iranische Nationalmannschaft. Ihre Mutter war in Teheran für Daimler-Benz tätig und hatte zuvor als Au-pair in Paris gelebt. Auch Melika Foroutan spielte in ihrer Jugend Fußball. Sie ist mit dem Schweizer Film-Unternehmer Jon Handschin verheiratet. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter und lebt in Berlin.