Melinda Gates bricht ihr Schweigen: So sehr leidet sie noch unter Epstein

In einem emotionalen Interview spricht Melinda Gates offen über ihre traumatischen Erlebnisse mit Jeffrey Epstein und fordert eine Reform des Justizsystems.

In einem exklusiven Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian", das BILD vorab lesen durfte, hat Melinda Gates , die Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates, erstmals detailliert über ihre traumatischen Erlebnisse mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gesprochen.

Die 61-jährige Milliardärin, deren Vermögen auf rund 30 Milliarden Euro geschätzt wird, beschrieb, wie sehr sie noch immer unter den Erinnerungen an Epstein leidet. Als die Journalistin Genna Martin sie auf Epstein ansprach, bröckelte für einen Moment ihre sonst so gefasste Fassade. Melinda Gates blickte aus dem Fenster, suchte nach Worten und wurde sichtlich emotional. Sie war kurz davor, in Tränen auszubrechen.

"Mein Herz rast", gestand sie. "Waren Sie jemals mit jemandem zusammen, bei dem Sie einfach wussten, dass er böse ist? ", fragte sie die Reporterin. Für Melinda Gates war Epstein genau solch eine Person.

"Er war ein abscheulicher Mensch, ein widerwärtiger Mann. Deshalb - und das ist ein schwieriges Thema für mich - fühle ich mit den jungen Mädchen, die seine Opfer wurden.

" Sie selbst habe Albträume von ihm gehabt, die sie bis heute verfolgen. Als die Nachfragen zu Epstein immer intensiver wurden, wollte Gates das Interview abbrechen: "Ich bin fertig. Ich kann keine weiteren Fragen beantworten.

" Sie fügte hinzu: "Jede Frau, die jemals mit jemandem zusammen war, der böse ist, oder eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. " Wenig später sprach sie jedoch weiter und beschrieb ihre Reaktion als "instinktiv" und "körperlich". Ihr inneres Leid war deutlich spürbar. Auf die Frage, warum Epstein über Jahre hinweg ungestört agieren konnte, antwortete Melinda Gates klar: "Das Justizsystem hat versagt.

Punkt. Das hätte verhindert werden können. Deshalb erleben wir endlich eine gesellschaftliche Abrechnung. Wenn wir nicht wollen, dass Kinder verletzt werden, muss das Justizsystem funktionieren.

" Sie betonte, dass die Affären ihres Ex-Mannes Bill Gates und vor allem seine Freundschaft mit Epstein entscheidend zu ihrer Scheidung im Jahr 2021 beigetragen hätten. Fünf Jahre nach der Trennung beschreibt Melinda Gates ihr Leben heute als "wunderschön". Auf die Frage, ob sie glücklich sei, antwortete sie ohne Zögern: "Sehr glücklich.

" Sie hat sich von den traumatischen Erlebnissen erholt, aber der Schmerz über Epsteins Taten und das Versagen des Rechtssystems bleibt. Das Interview gewährt tiefe Einblicke in die Psyche einer Frau, die öffentlich oft als stark und unerschütterlich gilt. Melinda Gates nutzt ihre Stimme, um auf die Gefahren von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt aufmerksam zu machen. Sie engagiert sich über ihre Stiftung für die Rechte von Frauen und Mädchen weltweit.

Die Enthüllungen über Epstein und seine Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten wie Bill Gates haben nach Epsteins Tod 2019 eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst. Melinda Gates' Offenheit in diesem Interview ist ein weiterer Schritt, um das Schweigen zu brechen und Opfern eine Stimme zu geben. Die 61-Jährige zeigt, dass selbst jahrelange Traumata überwunden werden können, wenn man sich ihnen stellt und Unterstützung findet. Ihr Leben heute ist geprägt von neuer Freiheit und der Fokussierung auf wohltätige Projekte.

Die Geschichte von Melinda Gates ist nicht nur eine persönliche, sondern auch eine politische: Sie verdeutlicht, wie tief das System des Machtmissbrauchs in der Gesellschaft verwurzelt ist und wie wichtig es ist, dass Opfer gehört werden. Das Justizsystem, so Gates, müsse endlich seiner Verantwortung gerecht werden, um zukünftige Taten zu verhindern. Ihre Worte hallen nach und appellieren an die Verantwortung jedes Einzelnen, hinzusehen und nicht wegzuschauen





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