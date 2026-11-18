Melissa Khalajs Weg von der Popstars-Castingshow zur festen Moderatorin der Late Night Show. Ein Überblick über ihre Musikkarriere, ihre Radioarbeit und die Zukunft bei ProSieben ab 2026.

Die bekannte deutsche Moderatorin Melissa Khalaj hat sich einen festen Platz im deutschen Fernsehprogramm erarbeitet. Ihre Karriere begann jedoch nicht vor der Kamera, sondern als Kandidatin in der Castingshow " Popstars". Dieser Schritt markierte den Anfang einer vielfältigen Laufbahn, die sie von der Musikbranche in die Welt des Fernsehens und Rundfunks führte. Heute ist sie vor allem als Co-Moderatorin der "Die Late Night Show" bekannt, wo sie zusammen mit Matthias Killing durch die Sendung führt.

Der musikalische Start bei Popstars und Charly Bravo

Melissa Khalaj, die in München geboren wurde, trat ihren ersten großen TV-Auftritt im Jahr 2007 bei der sechsten Staffel der Castingshow "Popstars" an. Das Ziel zu diesem Zeitpunkt war klar: Sie wollte als Sängerin in der Musikindustrie Fuß fassen. Nach dem Ende der Show wurde die Sängerin Teil der Münchner Band "Charly Bravo". Obwohl sie in dieser Zeit aktiv in der Musikszene tätig war, legte sie ihre Musikkarriere später auf Eis, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Wechsel in die Fernsehmoderation bei Joiz und Sixx

Der Übergang von der Musik zur Moderation erfolgte zwischen den Jahren 2013 und 2015. Während dieses Zeitraums war Melissa Khalaj für den Fernsehsender "Joiz Germany" tätig, wo sie verschiedene Shows moderierte. Dies etablierte sie als feste Größe im jungen Sender. Im Anschluss daran wechselte sie zum Sender "Sixx", wo sie ebenfalls als Moderatorin vor der Kamera stand. Diese Phase in ihrer Karriere war entscheidend, um ihre Fähigkeiten im Fernsehen zu schärfen und ihr Profil zu schärfen.

Rückkehr zum Gesang und Radio-Engagement

Auch wenn die Hauptkarriere in die Moderation ging, ließ Melissa Khalaj ihre musikalischen Wurzeln nicht ganz hinter sich. Im Jahr 2023 nahm sie an der Show "Popstars" als sogenannte Frotteefant teil. Sie sang sich dabei bis ins Finale und konnte für kurze Zeit ihre Gesangskarriere wieder aufleben lassen. Parallel zu ihrer TV-Tätigkeit ist sie auch im Radio aktiv. Bei dem Sender "Jam FM" betreibt sie eine eigene Radioshow mit dem Titel "Die Melissa Khalaj Show", die ein breites Hörerpublikum anspricht.

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Zukunft bei der Late Night Show ab 2026

Einen wesentlichen Punkt in ihrer Fernsehlaufbahn stellt ihre Tätigkeit bei der "Die Late Night Show" dar. Hier wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Die Sendung wird von ProSieben ausgestrahlt. In der Vergangenheit wurde die Show unter anderem von Schölermann moderiert. Ab dem Jahr 2026 wird der Co-Moderator Jochen Bendel die Show jedoch alleine führen. Melissa Khalaj führt ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Matthias Killing durch die Sendung, der die Nachfolge von Schölermann übernommen hat. Dies markiert eine neue Ära in der Unterhaltungsshow.

Privatleben und Herkunft der Moderatorin

Melissa Khalaj ist in München geboren. Ihre Eltern waren vor ihrer Geburt aus dem Iran geflüchtet. Über ihr Privatleben ist vergleichsweise wenig öffentlich bekannt. Sie ist in einer festen Beziehung mit dem Schauspieler Frederic Heidorn. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie jedoch Einblicke in ihr Leben als Weltenbummlerin. Sie reist gerne an verschiedene Orte wie Mexiko, Paris oder die Malediven, was sie mit ihren Followern teilt.