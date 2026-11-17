Melissa O'Neil, bekannt als Lucy Chen in The Rookie, gewann Canadian Idol mit 17. Wir beleuchten ihre Karriere von Calgary bis zum Hollywood-Erfolg.

Die Schauspielerin Melissa O'Neil hat als Detective Lucy Chen in der Polizeiserie The Rookie Millionen von Zuschauern begeistert. Ihre Darstellung der LAPD -Neulingin begann im Jahr 2018 und prägt bis heute das Image der Figur. O'Neil, geboren am 12. Juli 1988 in Calgary, Alberta, vereint in ihrer Karriere erfolgreiche Elemente aus Musik und Theater mit modernem Fernsehen.

Canadian Idol Sieg mit 17 Jahren

Melissa O'Neil gewann im Alter von nur 17 Jahren den Gesangswettbewerb Canadian Idol. Sie war dabei die erste Frau und gleichzeitig die jüngste Siegerin in der Geschichte der dritten Staffel dieser Show. Diese Veranstaltung findet in Kanada statt und ist als lokale Version von Deutschland sucht den Superstar bekannt. Ihr musikalischer Durchbruch bildete das Fundament für ihre spätere künstlerische Entwicklung. Dieser Erfolg offenbarte bereits früh ihre öffentliche Ausstrahlung und technische Sicherheit vor Kameras und Publikum.

Also read Melissa Joan Hart drehte aus Karriereangst trotz Krankheit

Broadway Erfolge und Theaterrollen

Nach dem Sieg in der Gesangsarena kehrte Melissa O'Neil ab 2009 zu ihren theatralischen Wurzeln zurück. Sie agierte in Produktionen wie Dirty Dancing und High School Musical On Stage. Ein bedeutender Schritt war ihr Debüt am Broadway in Jesus Christ Superstar. Zuvor spielte sie bereits von 2013 bis 2014 Éponine in Les Misérables am Princess of Wales Theatre in Toronto. Für diese musikalische Leistung erhielt sie den renommierten Dora Award. Anschließend kehrte sie für eine Neuauflage des Stücks an den Broadway zurück.

Advertisement

Fernsehrollen und Durchbruch in Dark Matter

Ihr erstes Engagement vor der Kamera hatte Melissa O'Neil in der Drama-Serie This Life. Der eigentliche Durchbruch gelang ihr als Two, Portia Lin oder Rebecca in der kanadischen Sci-Fi-Serie Dark Matter. Von 2015 bis 2017 war sie in insgesamt 39 Episoden dieser Produktion zu sehen. Danach folgten kleinere Auftritte in den Serien iZombie und Condor. Ein weiterer wichtiger Moment war ihr Gastauftritt in Nur ein kleiner Gefallen. Dort verkörperte sie die Lehrerassistentin Beth. Sie stand dabei neben bekannten Hollywood-Stars wie Anna Kendrick und Ian Ho vor der Kamera.

Die Rolle der Lucy Chen in The Rookie

Seit 2018 ist Melissa O'Neil fester Bestandteil der Serie The Rookie. Die Serie spielt bei der Polizei von Los Angeles, kurz LAPD. Bisher hat sie in acht Staffeln dieser Serie mitgewirkt. Ihre Figur Lucy Chen durchläuft dabei eine steile Karriere innerhalb der Behörde. Abseits des Hauptformats trat sie lediglich im Spin-off The Rookie: Feds in Erscheinung. Seither war sie in keiner weiteren Produktion als Hauptdarstellerin zu sehen. Die Dreharbeiten sind oft anspruchsvoll und beinhalten physische Risiken. Welche Verletzung sich Melissa O'Neil dabei auf dem Set zuzog, bleibt Teil der Hintergründe der Produktion. Ihre Präsenz bleibt dabei unverändert stark und konstant im Fokus des Publikums.