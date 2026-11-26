Melissa, Projektmanagerin beim VfL Wolfsburg, tritt in der 22. Staffel von Bauer sucht Frau an. Bio-Bauer Chris sucht eine Partnerin mit Löwencharakter.

Die 27-jährige Melissa ist keine gewöhnliche Bewerberin, wenn es um die Suche nach der großen Liebe geht. Als Mitarbeiterin des Zweitligisten VfL Wolfsburg und aktuelle Assistentin der Geschäftsführung im VfL-Center hat sie eine herausragende Position inne, direkt neben dem Trainingsplatz, auf dem regelmäßig die Stars trainieren. Seit Anfang des aktuellen Monats ist sie als Teilnehmerin in der 22. Staffel der Dating-Show "Bauer sucht Frau" zu sehen, die im Programm von RTL ausgestrahlt wird. Diese Rolle gibt ihr die einmalige Möglichkeit, potenzielle Partner unter den Augen der Öffentlichkeit kennenzulernen.

Melissa trifft auf Bio-Bauer Chris

Im Zentrum der romantischen Auseinandersetzungen steht der 31-jährige Bio-Bauer Chris, der in einer Hofgemeinschaft lebt. Chris bewirtschaftet 220 Hektar Grünland und kümmert sich um Milchkühe, Schweine, Schafe sowie 100 Hühner. Er sucht explizit eine Frau mit einem starken Charakter, dem sogenannten "Löwencharakter", wobei die metaphorische Anlehnung an Melissa als "Wölfin" nahe liegt. Melissa hat sich während der Hofwoche erfolgreich gegen ihre Mitbewerberin Lea durchgesetzt, was ihre Chancen auf Chris' Herz deutlich erhöht hat.

Also read Bauer sucht Frau 2026: Kaffee-Schock bei Bauer Bernhard!

Klare Positionen der beteiligten Akteure

Während Melissa sich in der Vergangenheit als Projektmanagerin beim VfL Wolfsburg betätigte, ist ihre aktuelle Position als Assistentin der Geschäftsführung von großer Relevanz für das öffentliche Interesse. Der VfL Wolfsburg hat gegenüber BILD klargestellt, dass Melissa vorab über ihr Mitwirken bei der TV-Sendung informiert und die Zustimmung ihres Arbeitgebers eingeholt hat. Obwohl die Frage nach einer formellen Erlaubnis für die Teilnahme aufkam, bestätigte der Klub lediglich die Transparenz der Kommunikation. Melissa selbst wollte sich zu ihren Beweggründen und ihrer Teilnahme an dem Dating-Format auf Nachfrage nicht äußern.

Advertisement

Advertisement

Parallelismus im Sport: VfL Wolfsburg im Aufstiegsrennen

Während sich Melissa privat auf die Suche nach ihrem Lebenspartner macht, ist der VfL Wolfsburg sportlich in einer kritischen Phase. Das Team von Trainer Tobias Strobl, 39 Jahre alt, befindet sich im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg. Am Sonntag steht eine wichtige Auswärtsbegegnung bei Eintracht Braunschweig an, das als Abstiegskandidat auf Platz 13 vertreten ist. Die Partie startet um 13.30 Uhr und wird von Sky übertragen, was die Bedeutung dieses Spiels für die Saisonbilanz des Vereins unterstreicht.

Verletzungssorgen vor dem entscheidenden Spiel

Für Trainer Tobias Strobl wird das kommende Spiel durch personelle Engpässe erschwert. Der formstarke Angreifer Kento Shiogai, 21 Jahre alt und sechsmaliger japanischer Nationalspieler, fällt mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Rest des Jahres aus. Shiogai zog sich während der Partie gegen Holstein Kiel, die mit 3:0 gewonnen wurde, eine schwere Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Diese Verletzung stellt einen signifikanten Verlust für die Offensive des VfL Wolfsburg dar, insbesondere in einer Phase, in der jeder Punkt für den Aufstieg zählt.